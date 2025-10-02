Csapdahelyzetbe került Brüsszel: Orbán Viktor vétója más országok érdekeit is szolgálja

António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint egy minősített többség is elég lenne ahhoz, hogy elinduljanak Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásai. Miközben a tagállamok nyilvánosan bírálják Orbán Viktor vétóját, addig a háttérben több ország is a blokkolási lehetőség megtartásában érdekelt.

Az Európai Tanács elnöke széles körű egyeztetéseket kezdeményezett azért, hogy Orbán Viktor vétója ellenére is megkezdhessék azokat a folyamatokat, amelyek Ukrajna uniós felvételéhez szükségesek.

António Costa a koppenhágai EU-csúcstalálkozó előtt javasolta, hogy a tagállamok – a jelenlegi egyhangú hozzájárulás helyett – már minősített többséggel is dönthessenek a bővítési tárgyalások megkezdéséről.

A Politico brüsszeli lap szerint a portugál politikus elképzelése hamar megosztotta az uniós vezetőket.

Míg a nyilvánosság előtt számos vezető bírálja Magyarország vétóját, addig a háttérben több ország is ragaszkodik a blokkolási lehetőségéhez.

Többek között Franciaország, Hollandia, Görögország és Dánia sem támogatná António Costa javaslatát – nyilatkozta a lapnak három, névtelenséget kérő EU-diplomata és egy francia elnökségi tisztviselő.

Az érintett tagállamok attól tartanak, hogy a javasolt módosítás kiütné a kezükből a vétójogot, amellyel eddig megakadályozhatták a problémásnak ítélt bővítéseket.

Görögország például Törökország uniós csatlakozását akarja blokkolni, Bulgária Észak-Macedónia belépését tartja problémásnak, Horvátország pedig Szerbia esetében ragaszkodik a vétójához.

Párizs történelmileg is ellenezte Törökország csatlakozását az Európai Unióhoz. Emmanuel Macron francia elnök 2018-ban úgy fogalmazott Recep Tayyip Erdogan török ​​elnöknek, hogy Ankara uniós csatlakozásának semmi esélye.

„Nyilvánvaló, hogy a magyarok blokkolják az ukránokat. De ez még nem minden: a bolgárok az északmacedónokat, a horvátok a szerbeket, a görögök és a ciprusiak a törököket, és még Albániát is figyelemmel kísérik” – állította az egyik uniós diplomata.

az uniós szabályok megváltoztatásához mind a 27 tagállamnak, köztük Magyarországnak is egyhangúlag kellene hozzájárulnia, ami a lap szerint szintén kizárt.

A látszólagos uniós egységet tehát megtöri a vétójog korlátozásának kérdése. Miközben az EU hivatalosan egységesen is támogatja Ukrajna európai integrációját, a kulisszák mögött sok tagállam inkább Orbán Viktor vétójának fennmaradásában látja saját érdekeinek a biztosítékát.

