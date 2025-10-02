A Tisza Párt kórház- és iskolabezárásokra készülhet – Újabb felvételek jelentek meg Tarr Zoltánról

Egy újonnan nyilvánosságra került felvétel szerint Tarr Zoltán arról beszélt, hogy kormányra kerülése esetén a Tisza Párt iskola- és kórházbezárásokra készülhet – írja a Világgazdaság. A portál szerint a politikus becsmérli a magyar gazdákat is, akik szerinte „igénytelen” termékeket állítanak elő. A portál szerint egyre világosabb, hogy megszorításokra készülhet Magyar Péter pártja.

A portál szerint a felvétel 2025. február 1-jén, Sárospatakon készült, amely a YouTube-on jelenleg is elérhető. Az iskolák önkormányzati fenntartásához való visszatérés mellett beszélt a kórházi ágyak számának csökkentéséről is.

„Nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban, tehát hogy annyi ágy kell nem tudom neurológián, vagy annyi ágy kell a nem tudom, a fül-orr-gégészeten, nem biztos, hogy olyan általános iskola kell, tehát ezeket mind mind át kell gondolni” – mondta Tarr Zoltán. Tarr szerint nagyon nehéz az oktatás helyzete, megoldásként arról beszél, hogy vissza kellene térni a 2010 előtti önkormányzati fenntartáshoz – írja a Világgazdaság.

Megjegyzik,

egy jól ismert forgatókönyv rajzolódik ki, a „racionalizálás” és a „struktúraátalakítás” jelentése valójában a „leépítés” és a „megszorítás”.

Emlékeztetnek, 2002 és 2010 között hivatalosan mintegy 380 önálló iskola szűnt meg, de az összevonásokkal együtt a bezárások száma reálisan 500 fölé tehető – sok helyen a gyerekeket napi többórás buszoztatással vitték át központibb helyen lévő iskolákba. Az egészségügyben 2007-ben több mint 16 ezer kórházi ágyat számoltak fel, részben teljes megszüntetéssel, részben „krónikus” vagy „ápolási” osztállyá minősítve őket – ami a betegek számára ugyanúgy ellátáscsökkentést jelentett – tették hozzá.

Tarr Zoltán ugyanakkor a mezőgazdasági támogatások rendszerét is újragondolná, a magyar mezőgazdaság szerinte nagyon rossz állapotban van, nekünk a nagyon alacsony hozzáadott értékű mezőgazdasági termelésről át kell állnunk egy sokkal magasabb hozzáadott értékű termelésre. „Tehát az, hogy alapanyagot termelünk mindenki másnak, aki aztán ebből értékes terméket hoz létre, ez nem.”

„Egyrészt nem tudjuk olyan jól csinálni, Ukrajna ezerszer jobban csinálja.”

„Felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni” – fogalmazott Tarr Zoltán, aki a magyar gazdákat gyakorlatilag igénytelennek nevezte: ma Magyarországon nagyjából egy nyolc napos felkészüléssel bárkiből lehet aranykalászos gazda és kezdheti el termelni ezeket az igénytelenebb búza, kukorica satöbbit – fogalmazott Tarr Zoltán.

Lengyel mintára megpuccsolná az igazságszolgáltatást és a közigazgatást a Tisza Párt

Szóba került az igazságszolgáltatási rendszer átalakítása is, Tarr itt arról beszélt, hogy Laczó Adrienn kiugrott bíróval dolgoznak egy igazságügyi helyreállítási terven. A Világgazdaság rámutat,

Tarr nem titkolja el, honnan veszik az „átalakítási receptet”: Donald Tusk 2023-as lengyelországi hatalomátvételéből.

„Akiből nem lesz képviselő, őneki is biztos, hogy lesz feladat, mert gyakorlatilag egy olyan kontraszelektált világban élünk, a különböző állami hivatalok, a közigazgatás, nagyon sok jóakaratú, jó szándékú, szakmailag felkészült ember van, de egyre többen vannak olyanok, akiknek az egyetlen igazi jó tulajdonsága az az, hogy lojálisak a rendszerhez, és ezt valahogy majd orvosolni kell” – erről beszélt Tarr Zoltán a közigazgatással kapcsolatban. Tarr egyúttal saját kezűleg varázstalanította Magyar Pétert, amikor arról beszélt: „Péter egy politikai termék ilyen értelemben. És mint politikai termék versenyez egy másik politikai termékkel.”

Ezzel arra utalt, hogy szerinte a választókat nem érdekli a politikusok víziója, vagy az elképzeléseik, mivel kizárólag szimpátia és brand választás alapján szavaznak, mivel a politika arról szól, hogy „brandek, termékek vitáznak egymással”.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)