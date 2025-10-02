A Tátrába már meg is érkezett a tél: mínusz 12,4 fokot mértek csütörtök reggel – VIDEÓ

Szerdán megkezdődött és csütörtökön is folytatódott a havazás a Tátrában, amelyet Magyarországhoz hasonlóan szibériai eredetű levegő árasztott el.

A hegységben a hirtelen lehűlés mellett havazást is eredményezett a szibériai légáramlat:

a hegység lengyel oldalán legalább 20 centiméternyi friss hó hullott.

A Magas-Tátrában a szlovák oldalon található Lomnici-csúcson szerdán 9 centiméternyi hó hullott, ami ma reggelre 14 centiméterre gyarapodott – írta az Időkép. A havazás napközben is tovább folytatódott, egészen a Poprádi-tó magasságáig, körülbelül 1500 méterig hullottak a hópelyhek.

A Meteorologix.com meteorológiai oldal szerint a Lomnici-csúcs közelében –12,4 fokot mértek csütörtökön a korai órákban,

de több másik helyen is szokatlanul hideg volt az időjárás a lengyel–szlovák határ mindkét oldalán:

A havazás és a hideg idő még néhány napig biztosan megfigyelhető lesz a Tátra magasabb régióiban –jegyezte meg az Időkép.

Kiemelt kép: Havazás a Tátrában (Forrás: X.com)