Váratlan szövetségesek segíthetik Magyarországot Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásában

Az Orbán Viktor vezette Magyarország szokatlan helyeken találhat támogatókra az Ukrajna EU-csatlakozásának megállítására tett kísérletében — köztük Emmanuel Macron francia elnök személyében.

Az október 1-jei koppenhágai EU-csúcstalálkozó előtt António Costa, az Európai Tanács portugál elnöke azon dolgozik, hogy megoldást találjon Magyarország ellenállásának megkerülésére Kijev EU-csatlakozási folyamatában, valamint más elakadt bővítési kérelmek esetében. Mint azt a hirado.hu-n írtuk, a portugál politikus azt javasolta, hogy változtassák meg az EU szabályait, és engedélyezzék, hogy a csatlakozási tárgyalások a jelenlegi, egyhangú beleegyezés helyett minősített többségi döntéssel is megkezdődhessenek hivatalosan.

Costa terve azonban ellentmondásosnak bizonyul. Bár Orbán Viktor jelen állás szerint az EU vezetői közül egyedüliként vétózza Ukrajna uniós csatlakozását (és ezáltal Moldováét is, mivel a két ország pályázata össze van kötve), más vezetők egészen más indokból sorakoznának fel mellé — főként a vétójoguk védelmében. A terv ellenállásba ütközik több tagállam részéről, köztük Franciaország, Hollandia és Görögország részéről, és Dániában sem valószínű, hogy széles körű támogatást kapjon — közölte három, névtelenséget kérő EU-diplomata és egy francia elnöki tisztviselő.

A Politico beszámolója szerint

az említett országok attól tartanak, hogy ha megváltoztatják a csatlakozási szabályokat, akkor a saját képességeiket is korlátoznák abban, hogy blokkolják az általuk problémásnak tartott tagjelölti kérelmeket.

Ez pedig rivalizálásokat nyitna meg, például a görögöknél, akik számára fontos, hogy blokkolni tudják Törökország EU-tagságát, ugyanúgy, ahogy a bolgárok Észak-Macedóniáét, vagy a horvátok Szerbiáét.

Egy magas rangú EU-tisztviselő szerint Costa javaslata szerdán Koppenhágában kerül terítékre, azonban az ellene felsorakozó tábor túl erős lehet. És ha az ár az, hogy Ukrajnának és Moldovának hónapokat, ha nem éveket kell várnia a csatlakozási folyamat előmozdítására, ezek az országok hajlandók kifizetni ezt az árat. „Egyáltalán nem győz meg bennünket a szabályok játék közbeni megváltoztatása, mert pontosan ezt javasolják egyesek” — mondta egy névtelenséget kérő magas rangú uniós diplomata.

„Ha minősített többségi szavazást vezetünk be a csatlakozási folyamat előmozdítására, annak nagyon nagy a kockázata, hogy a folyamat rendkívül átpolitizálttá válik” — tette hozzá.

Ráadásul a szabályok módosításához mind a 27 tagállam, köztük Magyarország beleegyezésére is szükség lenne.

Costa kezdeményezése támogatást kapott ezen a héten az Európai Bizottságtól is, ahol tisztviselők magánbeszélgetés közben azt mondják:

a jelenlegi folyamat — amely több mint 100 szakaszban igényel egyhangú szavazást — túlságosan körülményes.

Costa ötlete az lenne, hogy a köztes szakaszokban vezessenek be minősített többségi szavazást, így a folyamat akkor is haladhatna, ha néhány ország ellene van. Az EU-hoz való végső csatlakozáshoz azonban továbbra is egyhangú döntésre lenne szükség.

Többen Magyarországra mutogatva leplezik valódi szándékaikat

A javaslat azonban most ellenállásba ütközik azoknál a vezetőknél, akik a tagsági vétót nemzeti szuverenitásuk kulcsfontosságú eszközének tekintik. A Politico több országot is példaként említ, többek között Görögországot, amely régóta ellenezte Törökország EU-tagságát biztonsági fenyegetésre hivatkozva. Athén a vétóját arra használja, hogy garantálja: Ankara soha nem csatlakozik az EU-hoz — még akkor sem, ha Törökország pályázata jogilag felfüggesztve van.

Franciaország szintén történelmileg ellenezte Törökország csatlakozását. Macron még 2018-ban is azt mondta Erdogan török elnöknek, hogy nincs esély Ankara kérelmének előrelépésére.

Ugyanez igaz Bulgáriára, amely Észak-Macedónia belépését szeretné blokkolni, vagy Horvátországra, amely hagyományosan ellenezte Szerbia csatlakozását.

Az egyik EU-diplomata úgy fogalmazott:

„Nyilvánvaló, hogy a magyarok blokkolják az ukránokat. De ez még nem minden. A bolgárok szeretnék blokkolni a macedónokat, a horvátok szeretnék ellenőrizni a szerbeket, Görögország és Ciprus nem akarja, hogy Törökország közelebb kerüljön az EU-hoz, Görögország pedig szeretné szemmel tartani Albániát is”.

Nyilvánosan tehát az EU vezetői ellenezhetik Magyarország Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolását, azonban a zárt ajtók mögött sokan kényelmes takarónak találják saját követeléseik elfedésére.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, Robert Abela máltai (b2) és Mark Rutte holland miniszterelnök (b3), Luis Montenegro új portugál kormányfő (j3), Emmanuel Macron francia elnök (j2) és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök (j) az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos informális találkozóján Brüsszelben 2024. április 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)