Ultimátumot adott Egyiptom a terrorista Hamász-vezetőknek

Az egyiptomi hírszerzés vezetője felszólította Donald Trump béketervének elfogadására a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezetet – írja az Israel Hayom.

Donald Trump felszólítása után, amelyben három-négy napot adott a palesztin terroristáknak a gázai béketerv elfogadására, az egyiptomi hírszerzés vezetője ultimátumot adott a Hamásznak, válaszul az antiszemita terroristák kifogásaira a béketervvel kapcsolatban. Az izraeliek és a palesztin terroristák közötti közvetítők arra biztatták a Hamászt, hogy a részletekről lehet tárgyalni, és kisebb módosítások is lehetségesek, de jelenleg az a legfontosabb, hogy a béketerv alapvetéseit elfogadják.

Az Israel Hayom szerint kedden Mohamed el-Száni katari miniszterelnök és Hasszán Rasád, az egyiptomi hírszerzés vezetője mutatták be a tervet a Hamász magas rangú vezetőinek. A zsidógyilkos terroristák azt kifogásolják, hogy szerintük Katar a cionisták oldalára állt, ezért alig maradt mozgásterük a tárgyalásokon. A katari kormányfő erre úgy reagált,

amennyiben nem fogadják el az izraeli–amerikai béketervet, úgy szembe kell nézniük az izraeli fegyveres erők teljes erejével és a Gázai övezet teljes körű megszállásával.

Egyúttal megígérte, hogy továbbítja a Hamász kifogásait Washington felé, és azt is mondta, van lehetőség bizonyos pontok gyakorlati megvalósításáról és részleteiről egyeztetni, de az alapelvek nem változnak majd. A katari miniszterelnök szavait nyomatékosítva fogalmazta meg fenyegető hangvételű ultimátumát az egyiptomi hírszerzés vezetője arabul.

Kijelentette: „Al-fursza al-akhira”, ami azt jelenti, „ez az utolsó esélyetek”.

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint hétfő este a Fehér Házban bemutatta átfogó tervét a gázai háború lezárására, amelyet Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök – Trump állítása szerint – elfogadott a hétfői washingtoni találkozón. A kiadott közlemény szerint 72 órán belül, miután Izrael nyilvánosan elfogadja a megállapodást, minden izraeli túszt – élőt és elhunytat – kiadnak.

A tervezet kimondja, hogy Gáza deradikalizált (magyarul a palesztin civileknek is fel kell hagynia a zsidógyűlölet minden formájával – a szerk. ), terrormentes övezetté válik, amely nem jelent veszélyt szomszédaira, és az enklávét újjáépítik a gázai polgárok számára, akik már több mint eleget szenvedtek.

Ha mindkét fél elfogadja a javaslatot, a háború azonnal véget ér.

Az Israel Hayom még hozzáteszi, a Hamász már eljuttatta Katarhoz a tisztázandó kérdések listáját. A lap kifejti, garanciákat követelnek a szabad elvonulást illetően és a háború utáni izraeli likvidálásokkal szemben, ahogy az izraeli csapatok kivonulásának tisztázását is követelik. Ellenezték, hogy az összes túszt az első 72 órában szabadon kellene engedni, ahogyan azt Trump előírta – szerintük ez logisztikailag napokat, akár heteket is igénybe vehet, különösen az elhunyt túszok hazaszállítása miatt – írja a portál.

Bár sok kérdés vár még rendezésre, Mohamed el-Száni szerint a Hamász jó eséllyel elfogadhatja majd a béketervet, erre számítanak Washingtonban és Jeruzsálemben, de a térség más országaiban is, idesorolhatjuk Törökországot, ahonnan az Israel Hayom szerint komoly nyomást helyeztek a Hamászra, hogy fogadja el a megállapodást. A portál szerint még a Palesztin Hatóság is arra szólította fel Katart, hogy gyakoroljon nyomást a tömeggyilkos terroristákra, így mostanra egyedül Irán maradt továbbra is a Hamász háborújának pártján.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mohammed Szaber)