Őrizetbe vettek három embert Németországban, akiket zsidó intézmények elleni terrortámadások előkészítésével gyanúsítanak

2025.10.01. 19:11

Őrizetbe vettek három férfit szerdán a német hatóságok, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet megbízásából izraeli, illetve zsidó intézmények ellen készítettek elő erőszakos cselekményeket.

A német szövetségi ügyészség közlése szerint a három személyt azzal gyanúsítják, hogy

fegyverek és lőszerek beszerzésében vettek részt a Hamász számára, amelyeket gyilkosságokhoz, izraeli vagy zsidó intézmények elleni támadásokhoz szántak Németországban. „A férfiak őrizetbe vétele során különböző fegyvereket, köztük egy AK–47-es gépkarabélyt és több pisztolyt, valamint jelentős mennyiségű lőszert találtak”

– közölték szövetségi ügyészek.

A három férfit a német adatvédelmi szabályoknak megfelelően csak úgy azonosították, hogy a német állampolgárságú Abed Al G. és Ahmad I., valamint a Libanonban született Wael F. M., mindhármukat Berlinben vették őrizetbe.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

