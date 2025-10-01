Őrizetbe vettek három embert Németországban, akiket zsidó intézmények elleni terrortámadások előkészítésével gyanúsítanak

A német szövetségi ügyészség közlése szerint a három személyt azzal gyanúsítják, hogy
fegyverek és lőszerek beszerzésében vettek részt a Hamász számára, amelyeket gyilkosságokhoz, izraeli vagy zsidó intézmények elleni támadásokhoz szántak Németországban. „A férfiak őrizetbe vétele során különböző fegyvereket, köztük egy AK–47-es gépkarabélyt és több pisztolyt, valamint jelentős mennyiségű lőszert találtak”
– közölték szövetségi ügyészek.
A három férfit a német adatvédelmi szabályoknak megfelelően csak úgy azonosították, hogy a német állampolgárságú Abed Al G. és Ahmad I., valamint a Libanonban született Wael F. M., mindhármukat Berlinben vették őrizetbe.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)