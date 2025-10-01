Orbán Viktor: Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz

A miniszterelnök kifejtette, miért kell kiemelten figyelni a találkozó során:
„A Bizottság elnöke szerint Európa harcban áll. A lengyel miniszterelnök azt mondja el kell ismernünk, hogy az orosz-ukrán a mi háborúnk. A svéd miniszterelnök pedig tegnap arról beszélt, fokozni kell a nyomást Magyarországon, hogy Ukrajna EU-tagságában előre tudjanak lépni” – fogalmazott, majd ezekkel a baljós előjelekkel kapcsolatban megjegyezte:
„Európa öles léptekkel halad a háború felé.”
Hangsúlyozta, hogy Magyarország valósága azonban más: a szomszédban nem a magyarok háborúját vívják, Ukrajna uniós csatlakozásában pedig nincs európai egység, és Magyarország nélkül nem is lehet.
A kormányfő hozzátette: a magyarok pénzét nem fogják Ukrajnába küldeni, és amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, ez biztosan így is marad.