Orbán Viktor: Mindarra, ami ellentétes Magyarország érdekeivel, nemet kell mondanom

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.10.01. 16:59

| Szerző: hirado.hu
Három komoly téma van, amivel meg kell küzdeni a mai napon – írta közösségi oldalán a koppenhágai nem hivatalos EU-csúcs előtt Orbán Viktor miniszterelnök.

Ezek a témák a kormányfő szerint a következők: „Egyrészt politikai döntéseket akarnak hozni, hogy ismerjük el az ukrán–orosz háborút saját háborúként. A lengyel miniszterelnök kezdeményezte ezt, de a bizottság elnöke is támogatja. A második, hogy adjunk több pénzt ennek megfelelően Ukrajnának. A harmadik, hogy gyorsítsuk fel Ukrajna tagságát, és ennek a következményeként egy negyedik pedig az, hogy ne vásároljunk olajat meg gázt Oroszországtól.

Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom. Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul most minden irányból támadnak, mert vannak az európai kollégáim, akiknek egy része nem ért velem egyet, vannak a bizottsági tisztségviselők, meg az otthoni ellenzék.

Erős nap lesz, de majd megküzdünk ezzel” – zárta posztját Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozója érkező Orbán Viktor kormányfő (háttal) nyilatkozik a sajtó munkatársainak a koppenhágai Christiansborg-palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

