Orbán Viktor hivatalában fogadta Angela Merkel korábbi német szövetségi kancellárt

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán hivatalában fogadta Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Angela Merkel a 2024. novemberében megjelent „Szabadság” című könyvének bemutatója alkalmából látogatott Magyarországra.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját a Karmelita kolostorban 2025. október 1-jén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)