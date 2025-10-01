Nem akartak megállapodni a demokraták – szerdán hivatalosan is leállt az amerikai kormányzat

Szerdán hivatalosan is leállt az amerikai kormányzat, mivel a demokraták végül nem támogatták a költségvetésről szóló javaslatot – írja a New York Post.

A keddi napon még arról adtunk hírt a hirado.hu felületén, hogy kormányzati leállás fenyegeti az Egyesült Államokat, mivel a demokraták nem voltak hajlandók megállapodni a republikánusokkal a költségvetésről szóló javaslatról az amerikai törvényhozás felső házában. A 100 tagú felsőházban az elfogadáshoz 60 igen szavazatra lett volna szükség, ahol a republikánusok 53 a demokraták 47 vokssal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy legkevesebb 7 demokratának is igennel kellett volna szavaznia.

Az előterjesztés legvitatottabb pontja az az 1500 milliárd dolláros egészségügyi kiadási csomag volt, amelyhez ragaszkodtak a demokraták, azonban a Trump-adminisztráció álláspontja szerint az több száz milliárd dollárt tartalmaz illegálisan az országban tartózkodók ellátására, miközben az amerikaiak nehezen tudják előteremteni az egészségügyi számláik költségét. Kedd este szavazott a szenátus a javaslatról, amelyet a demokraták a New York Post szerint végül leszavaztak, így

szerdán, 2018 óta első alkalommal hivatalosan is leálltak a szövetségi intézmények az Egyesült Államokban.

Russ Vought, a Fehér Ház Költségvetési és Igazgatási Hivatalának igazgatója röviddel a keddi sikertelen szenátusi szavazás után értesítette a szövetségi minisztériumok és ügynökségek vezetőit, hogy a kormányzat továbbra is finanszírozva legyen a leállásra felkészülés megkezdéséhez.

A keddi napon még arról írtunk, a kormányzati leállás azt jelenti, hogy finanszírozás híján számos szövetségi intézmény működése megáll és az alkalmazottak fizetését sem folyósítják. A leállás az ország szempontjából kritikus fontosságú szervezeteket nem érintené, ahogy a hadsereget sem. A New York Post hozzáteszi, a leállás a létfontosságú szövetségi juttatások – beleértve a társadalombiztosítást, a Medicare-t és a Medicaid-et – sem érinti, ahogy a postai dolgozókat és valamennyi fontos kongresszusi és szövetségi alkalmazottat. A leállás azonban különösen érzékeny időszakban érinti az Egyesült Államokat, mivel

a katasztrófavédelem finanszírozását le kell állítani éppen akkor, amikor két hurrikán is az Egyesült Államok partjai felé tart.

„A FEMA (szövetségi katasztrófavédelem – a szerk.) szolgáltatásait nem fogják biztosítani. Jelenleg két hurrikán van az Egyesült Államok partjainál. Úgy értem, a hurrikánszezon közepén vagyunk. Ez komoly dolog” – mondta egy interjúban Mike Johnson, az alsóház republikánus elnöke.

Nemsokkal a szavazás után a szenátus berekesztette ülését, a New York Post pedig hozzáteszi: szerda reggel a törvényhozók újra megpróbálják elfogadni a javaslatot. Donald Trump még hétfőn találkozott a demokraták szenátusi és képviselőházi vezetőivel, Chuck Schumerrel és Hakeem Jeffriesszel, hogy megvitassák a közelgő leállást. Azonban a leállás mögött egyértelműen a demokraták rosszhiszeműsége húzódik meg, mivel a „súlyos egészségügyi válságot” kihasználva akarják kikényszeríteni a vitatott egészségügyi kiadási csomag támogatását a republikánusoktól.

„Most a republikánusok térfelén pattog a labda (…) az amerikai nép most kezdi felismerni, milyen súlyos ez az egészségügyi válság, és hatalmas nyomást fognak helyezni a republikánusokra, hogy megoldják ezt a helyzetet”

– nyilatkozta Chuck Schumer újságírói kérdésre válaszolva.

Kiemelt kép: A washingtoni Capitolium, az amerikai szövetségi törvényhozás épülete (Fotó: Joshua Roberts/Getty Images North America/Getty Images via AFP)