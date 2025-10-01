Mi történik az amerikai közigazgatással, amikor leáll a kormányzat?

Kedd este sem tudták elfogadni az új költségvetési tervezetet a demokrata és a republikánus szenátorok az amerikai törvényhozás felsőházában, ennek következtében átmenetileg több szövetségi intézmény – jellemzően a közszférában, de bizonyos mértékig a külügyi tárca is érintett – felfüggeszti működését mindaddig, amíg nem születik a pártok között megállapodás. A kormányzati leállás változó mértékben érinti az egyes intézményeket, azonban a fegyveres erőket például nem.

Szerdán hivatalosan is leállt az amerikai kormányzat, mivel a demokraták végül nem támogatták a költségvetésről szóló javaslatot. Az előterjesztés legvitatottabb pontja az az 1500 milliárd dolláros egészségügyi kiadási csomag volt, amelyhez ragaszkodtak a demokraták, azonban a Trump-adminisztráció álláspontja szerint az több száz milliárd dollárt tartalmaz illegálisan az országban tartózkodók ellátására, miközben az amerikaiak nehezen tudják előteremteni az egészségügyi számláik költségét. Kedd este szavazott a szenátus a javaslatról, amelyet a demokraták a végül leszavaztak.

A leállás a szövetségi közigazgatás számos intézményét érinti a betegségmegelőzési és járványügyi központtól (CDC) kezdve a külügyminisztériumon át a környezetvédelmi ügynökségig (EPA) és részlegesen a szövetségi katasztrófavédelemig (FEMA).

Az atlantai székhelyű járványügyi hivatal ebben az időben a dolgozók több mint felét kényszerszabadságra küldheti.

Jellemzően csak azok dolgoznak tovább, akik a különböző fertőző betegségekkel foglalkoznak, ekkor csak a laboratóriumokat üzemeltetik, viszont leáll többek között az egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos kutatás, a megelőzésre irányuló munka, a kommunikáció a lakossággal, valamint a helyi és állami tisztviselők támogatása a túladagolásos halálesetek és más egészségügyi problémák megelőzésében.

A nemzeti egészségügyi intézetek (NIH) kutatóintézeti kutatásait és betegellátását súlyosan érintené a kormányzati leállás, mivel

az NIH dolgozóinak körülbelül háromnegyedét kényszerszabadságra küldik.

Ugyanakkor az alájuk tartozó egészségügyi intézményekben a jelenleg kezelt betegek továbbra is megkapják az ellátást. Azonban új, súlyos állapotú betegek nem iratkozhatnak be a kísérleti terápiákba, kivéve különleges esetekben, és új klinikai vizsgálatok sem indulhatnak. A leállás hullámhatással is jár, mivel az NIH számos egyetemi és kutatóintézeti alapkutatást és klinikai vizsgálatot is finanszíroz az Egyesült Államok-szerte. Bár a már megítélt támogatásokat ez nem érinti, az intézmény nem tud jóváhagyni új kérelmeket.

Az amerikai külügyminisztérium várhatóan belföldi közvetlen alkalmazottainak több mint felét kényszerszabadságra küldi, ugyanakkor a külképviseletek — követségek, konzulátusok — nyitva maradnak, és továbbra is ellátnak szolgáltatásokat az amerikai állampolgárok számára.

Az élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal (FDA) alapvető tevékenységei — például a közegészségügyi veszélyhelyzetek kezelése, termékvisszahívások lebonyolítása, illetve gyógyszerhiányok kezelése és egyéb rutintevékenységek — többnyire folytatódnak. A hivatal leállási terve szerint a dolgozók mintegy 86 százaléka továbbra is munkában marad, mivel munkájuk elengedhetetlennek számít, vagy nem szövetségi forrásból fizetik őket.

A környezetvédelmi ügynökség (EPA) szerint egy esetleges kormányzati leállás idejére kidolgozott vészhelyzeti tervük alapján

a dolgozóknak csupán több mint 10 százaléka maradna szolgálatban, hogy ellássák azokat a jelentős hivatalos feladatokat, amelyeket törvény ír elő, vagy amelyek az élet és vagyon védelme szempontjából szükségesek.

A terv szerint folytatódna az EPA területeinek, épületeinek és felszereléseinek védelme, a folyamatban lévő kutatások, a rendészeti és büntetőeljárási feladatok, valamint a sürgősségi és katasztrófaelhárítási tevékenységek.

Mi a helyzet a FEMA-val?

A kérdés már csak azért is lényeges, mivel épp most kezdődik a hurrikánszezon a tengerentúlon, valamint jelenleg is két hurrikán tart az Egyesült Államok partvidéke felé. „A FEMA (szövetségi katasztrófavédelem – a szerk.) szolgáltatásait nem fogják biztosítani.

Jelenleg két hurrikán van az Egyesült Államok partjainál. Úgy értem, a hurrikánszezon közepén vagyunk. Ez komoly dolog”

– mondta egy interjúban Mike Johnson, az alsóház republikánus elnöke. A FEMA helyzete érzékenyen érinti az amerikai államot több szempontból is, ahogy ez kiderül a CNN összefoglalójából is, a teljesség igénye nélkül sorolunk fel párat az okok közül, amelyek ezt a helyzetet megvilágítják.

A leállás alatt dolgozó munkatársak nem kapnak fizetést, ami egy hosszabb leállást különösen megterhelővé tehet.

Lassabb a létszámbővítés – ami azért is problémás, mivel Donald Trump elnök januári hatalomátvétele óta ezres nagyságrendben távoztak a hivatalból – , a háttérmunkák, például a megelőzési programok, leállnak. A FEMA alkalmazottainak többségét a katasztrófaelhárítási alapból fizetik, így őket nem érinti közvetlenül a leállás, és a vezetők visszahívhatják a fizetés nélküli szabadságra küldött dolgozókat a katasztrófahelyzetek kezelése érdekében.

Szerdán helyi idő szerint a reggeli órákban ismét szavazhatnak a képviselők a költségvetésről.

Kiemelt kép: A washingtoni Capitolium, az amerikai törvényhozás épülete (Fotó: EPA/Jim Lo Scalzo)