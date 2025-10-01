Meghalt a legidősebb ember Csehországban

Száznyolc éves korában a dél-csehországi Ceské Budejovicében meghalt a legidősebb cseh állampolgár – jelentette szerdán a CTK hírügynökség.

Blazena Strachotovát asszonyt szeptember 28-án otthonában álmában érte a halál – közölte Dagmar Skodová Parmová, Ceské Budejovice polgármestere. A legidősebb cseh állampolgár 1917 február 9-én a morvaországi Zlín melletti Slavicínben született, amely akkor még hivatalosan az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott, s csak 1918. október 28-tól lett Csehszlovákia része. Blazena Strachovtová egész életében elárusítóként dolgozott.

A Cseh Szociális Biztosító kimutatása szerint 2025 júniusának végén Csehországban 1078 száz évesnél idősebb ember élt.

Döntő többségük nő, és a legtöbben a fővárosban Prágában élnek.

A világ legidősebb élő embere jelenleg a 116 éves angol Caterham.

