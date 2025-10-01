Kreml: Minimum butaság Moszkvát a zaporizzsjai atomerőmű támadásával vádolni

Minimum butaság Oroszországot azzal vádolni, hogy a saját ellenőrzése alatt álló zaporizzsjai atomerőművet támadja – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak, Volodimir Zelenszkij vádjaira reagálva.

„Ez egy orosz erőmű, amely értelemszerűen a mi ellenőrzésünk alatt áll. Minimum butaság azzal vádolni az orosz felet, hogy bombázza azt az erőművet, amelyet ő maga tart ellenőrzés alatt” – hangoztatta Peszkov.

A szóvivő azt hangoztatta, hogy az ukrán támadások dacára az orosz szakamberek mindent elkövetnek a zaporizzsjai atomerőmű biztonságának szavatolása érdekében. A létesítményben kialakult helyzettel kapcsolatban az orosz kormány folyamatos kapcsolatban áll a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ), amelynek szakértői 2022 szeptembere óta folyamatosan jelen vannak az orosz ellenőrzés alá vont erőműben.

Jevgenyija Jasina, a létesítmény kommunikációs igazgatója a TASZSZ-nak elmondta: a NAÜ helyszínen lévő szakértőit tájékoztatták, hogy az erőmű szakemberei készek megkezdeni a szeptember 23-án megsérült utolsó külső áramellátó vezeték javítását, ám a nem szűnő ukrán támadások miatt ezt nem tudják megtenni. Az ügyben megbeszélést tartott Alekszandr Lihacsov, a Roszatom vezetője, és Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója is.

Jasina szerint a zaporizzsjai atomerőmű három év alatt a leghosszabb időszakot vészelte át külső energiaellátás nélkül. A létesítmény Ferroszplavna-1 tartalékvezetékét május 7-én kapcsolták le.

Korábbi orosz tájékoztatás szerint a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátása szeptember 23-án, a 750 kilovoltos Dnyiprovszka nagyfeszültségű távvezetékre mért ukrán csapások miatt megszakadt. A létesítmény saját energiaellátását tartalék dízelgenerátorok biztosítják.

Az erőmű szerint ez volt a tizedik hasonló incidens az ukrajnai konfliktus kezdete óta. A nukleáris üzemanyag hűtése a tárolómedencékben és a reaktorokban teljes mértékben működik, a helyzet ellenőrzés alatt áll, és elegendő üzemanyag áll rendelkezésre a generátorok hosszú távú, autonóm üzemeltetéséhez.

Peszkov szerdai konferenciahívásos sajtótájékoztatóján egyébként lehetetlennek nevezte a legmagasabb szintű kapcsolatfelvételt Oroszország és Ukrajna között, amit azzal indokolt, hogy Kijev szünetelteti az ezt előkészíteni hivatott szakértői tárgyalásokat.

„Sajnos jelenleg nincs lehetőségünk ilyen (csúcs)találkozót előkészíteni az ukrán féllel, mert a kijevi rezsim nem siet a tárgyalási folyamat, az isztambuli folyamat folytatásával, nem siet a válasszal a neki átadott dokumentumtervezetekre, nem siet a válasszal a három munkacsoport létrehozására vonatkozó javaslatra” – mondta az orosz elnök sajtótitkára.

Peszkov jogtalan vagyonelkobzásnak és lopásnak minősítette az EU-nak a befagyasztott orosz kintlévőségekkel kapcsolatos terveit. Kilátásba helyezte az ezekben részes országok és személyek felelősségre vonását.

„Ez további lépés a tulajdon sérthetetlenségének elve iránti bizalom teljes megsemmisítése felé” – nyilatkozott.

„A bumeráng komoly csapást mér majd a fő letétkezelőkre, azokra az országokra, amelyeknek érdekük a befektetési vonzerő” – tette hozzá.

Kifogásolta, hogy Európa a tengereken, egyebek között a Balti-tengeren, „számos provokatív lépést tesz”.

Kiemelt kép: Zaporizzsjai atomerőmű (Fotó: Photo by STRINGER/AFP)