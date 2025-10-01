Izraeli kapcsolatai miatt támadott meg egy holland teherhajót a húszi milícia

A jemeni húszi milícia vállalta a felelősséget a két nappal ezelőtt az Ádeni-öbölben történt holland zászló alatt hajózó teherhajó elleni támadásért a milícia katonai szóvivője szerdán tett bejelentése szerint.

Elmondta, a Minervagracht nevű hajót egy cirkálórakétával támadták meg, mert a hajó tulajdonosa kapcsolatban áll Izraellel.

Hozzátette, hogy

a támadások addig folytatódnak Izrael, valamint az Izraellel kapcsolatban álló hajók ellen a Vörös- és az Arab-tengeren, amíg a gázai konfliktus be nem fejeződik és a blokád meg nem szűnik.

Az Európai Unió Aspides műveletének jelentése szerint a Minervagracht súlyosan megrongálódott, manőverezni nem tud, jelenleg az Ádeni-öbölben sodródik. A művelet görögországi bázisa közölte, hogy francia és a görög fregattok mind a 19 fős legénységet sikeresen kimentették. A legénység közül ketten súlyos sérüléseket szenvedtek, az egyiküket helikopterrel Dzsibutiba szállították.

Az Aspides küldetést 2024 februárjában indították el több európai ország részvételével a térségben hajózó kereskedelmi hajók védelmére.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: A húszi hadsereg médiaközpontjának 2025. július 9-én közreadott videójáról készített képen elsüllyed a libériai bejegyzésű, görög tulajdonú Eternity C teherhajó, miután húszi támadás érte a Vörös-tengeren, a jemeni Hodeida partjai előtt 2025. július 7-én (Forrás: MTI/EPA/A húszi hadsereg médiaközpontja))