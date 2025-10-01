Hadat üzent a túlsúlyos tábornokoknak Pete Hegseth a Pentagon marathoni quanticói találkozóján

Pete Hegseth hadügyminiszter arról beszélt Quanticóban, hogy kizárja a Pentagonból a túlsúlyos tábornokokat, az összes dolgozó testsúlyát pedig évente kétszer megmérik – írja a The Telegraph.

A találgatások egész sorát kiváltó quanticói találkozón – amelyre Pete Hegseth 800 magasrangú tisztet hívott össze az Egyesült Államok valamennyi globális főparancsnokságáról – maga a hadügyminiszter beszélt arról, hogy mostantól elrendeli a Pentagon munkatársainak rendszeres testsúlyellenőrzését, a túlsúlyos tiszteket pedig elbocsátják az állományból. Az átalakítás része lesz, hogy minden harcoló katonát – nemtől függetlenül – a „legszigorúbb férfi normák” szerint ítélnek meg.

„Nem akarom, hogy a fiam olyan katonákkal szolgáljon együtt, akik nincsenek formában, vagy olyan egységekben, ahol a nők nem tudják teljesíteni ugyanazokat a fizikai elvárásokat, mint a férfiak”

– tette hozzá. A testsúlyellenőrzés mellett a szakállviselés is tiltólistára került.

„Nem akarunk több szakállas embert! (…) Ez nem egy északi pogány hadsereg”

– mondta, majd hozzáfűzte: „sajnos eddig olyan vezetőink voltak, akik nem voltak hajlandók kimondani az igazat, és nem tartatták be a szabályokat. Az én utasításomra a hanyag megjelenés korszakának vége”.

A tárcavezető szerint az intézkedés az Egyesült Államok katonai céljait szolgálja, elmondása szerint az Egyesült Államoknak külső és belső ellenségekkel kell szembe néznie, amelyek lényegüket tekintve semmiben sem különböznek egymástól. „Belső invázió alatt állunk, ez nem különbözik egy külső ellenségtől. Sőt, bizonyos szempontból még nehezebb is” – fejtette ki a hadügyminiszter, aki ezzel a kijelentésével az illegális bevándorlás okozta válsághelyzet megoldására célzott.

Pete Hegseth egyúttal felszólította az összegyűlt parancsnokokat: „készüljenek a háborúra”.

„A frissen helyreállított hadügyminisztérium egyetlen feladata: háborúra készülni, háborút vívni, és győzelemre készülni” – fogalmazott Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.

Hegseth 45 perces beszédében a katonákat „harcosoknak”, a parancsnokokat pedig „vezéreknek” nevezte, ezzel pedig arra utalt, hogy szerinte az amerikai hadsereget demoralizálta és túlérzékennyé tette a politikai korrektség és a bürokrácia, ezért alapjaiban kell átalakítani egy olyan erővé, amely „bármelyik háborút” képes megnyerni, amit Amerika választ.

Ezzel összefüggésben kell szerinte felülvizsgálni a katonai zsargonban a „toxikus vezetés” – amelyet szerinte kiforgattak eredeti jelentéséből, ezért vissza kell hozni a határozott, szókimondó parancsnokokat – , „zaklatás” és „beavatás” kifejezéseket, a durva és szexuális zaklatást, vagy a rasszizmust azonban továbbra sem tűrik el.

„Feljogosítjuk a kiképző őrmestereket arra, hogy egészséges félelmet ébresszenek az újoncokban, hogy valódi harcosokat neveljenek belőlük” – fogalmazott. A saját maga által elnevezett „elég a tojáshéjakon lépkedésből” direktíva alapján bejelentette, hogy megszüntetik a Pentagon névtelen panaszkezelési rendszerét is.

Kiemelt kép: Pete Hegseth hadügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg/Al Drago)