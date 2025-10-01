Figyelmeztető jel a választások előtt: kormánybuktatási kísérletet pénzelt Joe Biden kormánya Magyarországon

Kormányváltással próbálkozott a Samantha Power vezette USAID a 2022-es országgyűlési választásokon, Joe Biden megbízásából – erről beszéltek azon az amerikai kongresszusi meghallgatáson, amelyen a nemzetközi USAID-kifizetésekkel és az amerikai kormányzati hatékonysággal összefüggésben került szóba a magyarországi baloldal kampányfinanszírozási botránya.

Meghallgatásra került sor az amerikai törvényhozás alsó házában, amelyen szóba került a guruló dollárok – vagyis a magyarországi baloldali NGO-hálózatok szerepe a 2022-es országgyűlési választásokon, és a részükre kifizetett amerikai közpénzek – ügye. Világosan kimondták:

Samantha Power vezetése alatt a USAID rezsimváltást próbált végrehajtani Magyarországon a Biden-adminisztráció megbízásából.

A meghallgatáson Brandon Gill texasi republikánus képviselő Mike Gonzalezt, a Heritage Foundation washingtoni nemzetközi támogatásokkal foglalkozó munkatársát kérdezte. Gonzalez idén február elején közölte első komolyabb hangvételű elemzését a USAID-pénzekkel kapcsolatban, és ebben a szakember arra jutott, hogy a USAID-támogatásokat a woke-ideológia képviseletének szellemében osztották el.

A meghallgatáson Brandon Gill szenátornak arra a kérdésére, hogy Joe Biden elnöksége alatt a Samantha Powers vezette szervezet különös érdeklődést tanúsított Magyarország iránt, Gonzalez igennel válaszolt. A meghallgatáson szóba került a magyar médiaszervezetek finanszírozásának kérdése; ezzel kapcsolatban Mike Gonzalez úgy fogalmazott:

„Rezsimbuktatásra akarták használni egy NATO-szövetséges országban, egy kulcsfontosságú NATO-szövetséges országban. Ez tiszteletlen volt.”

Mike Gonzalez ezzel kapcsolatban arról is beszélt, hogy a magyarországi beavatkozás kérdése azért is különösen fontos, mivel Magyarország stratégiai NATO-szövetségesnek tekinthető, mivel határos Ukrajnával és Szerbiával.

Márki-Zay Péter buktatta le a baloldali hálózatot

A USAID nemzetközi tevékenysége Magyarországon is közismert, hiszen 2022-ben a baloldali választási szövetség korábbi miniszterelnök-jelöltje, egyben Hódmezővásárhely polgármestere,

Márki Zay-Péter maga ismerte el, hogy több milliárd dolláros támogatási összegeket kaptak az Egyesült Államokból.

A botrány kirobbanása után az ügy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága elé került, amelyen titkosszolgálati vizsgálatot rendeltek el. Később Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kezdeményezte, hogy a vizsgálat lezárta után oldják fel a titkosítás alól a guruló dollárok ügyéről szóló jelentést, amelyet 2022. november végén megismerhetett a szélesebb hazai nyilvánosság. Ezenfelül az ügyben az Állami Számvevőszék is nyomozást indított, amely 2023-as júniusi jelentésében arra jutott, hogy

a 2022-es választási kampány idején több mint 1,7 milliárd forintot költött el a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom.

A Nemzeti Információs Központ szerint a teljes folyósított támogatási összeg pedig meghaladja a 4 milliárd forintot. A botrány kulcsfigurái közé tartozik Karácsony Gergely főpolgármester egykori tanácsadója, Korányi Dávid és a hozzá köthető szervezet, az Action for Democracy (Márk-Zayék tőlük több mint 1,8 milliárd forintot kaptak), valamint Bajnai Gordon, Ficsor Ádám és Szigetváry Viktor és az általuk fémjelzett DatAdat-cégcsoport is.

A magyarországi baloldali kampányfinanszírozás körül kialakult botrányt a Szuverenitásvédelmi Hivatal is vizsgálta, a hivatal feltárta a USAID működésének hátterét, céljait, valamint annak hazai vonatkozásait.

Az ügynökség 2023-as, átszámítva 20 ezer milliárd forintot meghaladó költségvetéséből Magyarországra is érkezett nagyságrendileg másfél milliárd forint – csakhogy a tényleges összeg a közvetett finanszírozások miatt ennek sokszorosa lehet. Hazánkban a USAID forrásaiból működő szervezetek a valós céljaikat sosem teszik nyilvánossá, inkább elfedik a források eredetét és működésük valódi indítékait – tájékoztatott a hivatal.

Trump elkezdte „lecsapolni a mocsarat”, vizsgálatot indított a magyar kormány

Donald Trump amerikai elnök január 20-ai beiktatását követően kampányígéretének megfelelően elkezdte a kormányzati kiadások pénzügyi hatékonyság és az amerikai nemzeti érdekek képviselete szerinti átalakítását, illetve visszavágását.

A Fehér Házba immár 47. elnökként visszatért Trump azonnal munkához is látott. Bezáratták a USAID irodáit, valamint a felülvizsgálat lezártáig minden kiadását befagyasztották (ennek egy részét később újraindították). Második hivatali ciklusa első hetében 90 százalékkal csökkentették az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) külföldi segélyezési szerződéseit, valamint drasztikus létszámcsökkentésbe kezdtek a szervezetnél. Március elején az immár Marco Rubio vezette amerikai külügyminisztérium felmondta a USAID-szerződések 83 százalékát.

A magyar kormány László András fideszes EP-képviselőt nevezte ki a USAID-pénzek felderítésével megbízott kormánybiztosnak, aki idén március közepén kezdte el a magyarországi baloldali szervezeteknek juttatott amerikai közpénzek ügyének feltárását. A kormánybiztos előzőleg arról tájékoztatott, amerikai részről úgy látják, „hogy a USAID számos projektje valójában politikai támogatás volt mindenféle álnév alatt, és olyan szervezeteket finanszíroztak, amelyek egyébként nem civil szervezetek, hiszen programjaikat és projektjeiket nem tudják folytatni amerikai kormányzati támogatás nélkül”.

„Jeleztem feléjük, hogy Magyarországon már volt egy nagyon komoly beavatkozási kísérlet amerikai pénzekkel a 2022-es választási kampányba, és szeretnénk megelőzni mindenféleképpen, hogy 2026-ban ez újra előfordulhasson”

– fogalmazott annak idején a kormánybiztos.

