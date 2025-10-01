Elhunyt Jane Goodall, a világ leghíresebb etológusa

A nevét viselő intézet közleménye szerint alapítójuk Kaliforniában hunyt el, az elmúlt hetekben épp egy turnéval járta az Egyesült Államokat.

„Dr. Goodall etológusi felfedezései átalakították a tudományt, és a természeti világ megóvásának és helyreállításának fáradhatatlan védelmezője volt”

– olvasható a közleményben.

Jane Goodall 1934-ben született Londonban, 1960 kezdett el szabadon élő csimpánzokat tanulmányozni Tanzániában. 1977-ben alapította meg a Jane Goodall Intézetet, amely a fajok védelmezésével, az állatok és a környezet védelmét célzó ifjúsági projektek támogatásával foglalkozik.

Budapesten 2016-ban tartott előadást, egy évvel később pedig

a Sziget Fesztivál nagyszínpadán beszélt a fiatalokhoz.

Utoljára 2023-ban járt Magyarországon, amikor bemutatta A remény könyve című kötetét.

Kiemelt kép: Jane Goodall (Fotó: SUMY SADURNI/AFP)