Vészhelyzet volt a varsói reptéren, kényszerleszállással landolt a Wizz Air gépe

A Wizz Air Varsóból Barcelonába tartó járata kénytelen volt reggel 6 óra előtt visszatérni a lengyel fővárosban, és kényszerleszállással ért földet – írta a lengyel RMF FM portál.

Az RMF FM az olvasóktól értesült az esetről.

Közlésük szerint a gép kedd reggel 5.35-kor szállt fel, több mint 150 ember utazott volna a fedélzetén Barcelonába.

A gépnek azonban vissza kellett térnie a felszállás után a varsói Fryderyk Chopin repülőtérre, ahol kényszerleszállással ért földet. A repülőtér sajtószolgálata közölte, hogy a gép biztonságosan földet ért.

Az RMF FM úgy értesült, hogy a felszállás után nem sokkal műszaki hibát észleltek, amit feltételezhetően egy madárral való ütközés okozott.

Az efféle vészhelyzetekben három veszélyességi szintet lehet bevezetni a repülőtéren, és a mostani esetben az első, legalacsonyabb szint, az úgynevezett helyi riasztás aktiválása mellett döntöttek. Ezt az eljárást reggel 7 óra előtt visszavonták, és a repülőtér működése normalizálódott – írta a lengyel híroldal, amely szerint délelőtt 11 órakor az utasok még a repülőtéren várakoztak, hogy folytathassák útjukat Barcelonába, a többi járat viszont terv szerint el tudott indulni.

