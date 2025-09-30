Ukrajna utolsó dobása: a bevételeken keresztül akasztanák meg az orosz hadigépezetet

Ukrajna célja, hogy a harcmezőkön való kemény harc helyett inkább az orosz gazdaságra mért csapásokon keresztül állítsa meg ellenfelét. Az elmúlt hónapokban megsokszorozódott az oroszországi ipari létesítmények, finomítók, csővezeték-szivattyúállomások és üzemanyag-tárolók ellen végrehajtott támadások száma. Ezek zöme hosszú hatótávolságú drónokkal, illetve titkos, lokális szabotázsműveletekkel történik.

Ami korábban kísérletező kedvű rombolásnak minősült, mára stratégiává vált, amelyet komoly ipari kapacitás támogat. Ukrán gyártósorok, tengernyi vállalkozás és kifejezetten erre a feladatra szerveződött egységek állítanak elő milliós mennyiségben drónokat, érzékelőket és elektronikai alkatrészeket, olyan konstrukcióban, hogy a lehető legkevésbé függjenek külföldi beszállítóktól.

Miért váltott stratégiát Ukrajna?

A katonai realitás egyszerű. Oroszországról bebizonyosodott, hogy sikeresen képes elviselni a háború hatalmas emberveszteséget és a katonai eszközveszteségeire is megoldásokat talált. Azonban, ha anyagilag kerül fenntarthatatlan helyzetbe az orosz költségvetés, akkor Moszkva a háborús erőfeszítéseit sem fogja tudni finanszírozni.

Az energiaszektor a Kreml elsődleges bevételi forrása. Ha a finomítók, a kiszolgáló terminálok és a logisztikai lánc megrongálódik, akkor az államkassza hamar apadni kezd. Ha nincs elegendő pénz, akkor a hadiipari utánpótlás is csökken, valamint a katonák motivációja és lojalitása is eltűnhet.

Ukrajna rájött, hogy a frontvonalakon nem tudja felmorzsolni az orosz hadsereget, ezért most Oroszország gazdasági erejét akarja elvenni.

A sikeresen felfuttatott ukrán dróngyártás fő célpontjai már nem csak a katonai repterek és a logisztikai csomópontok. Az új stratégia alapján az olajfinomítók, olajtárolók, csővezeték, pumpáló állomások és az orosz árnyékflotta tankerei váltak a legértékesebb célpontokká. Így az orosz finomított olajexport csökkent, és Oroszországon belül is ellátási zavarok jelentkeznek: üzemanyaghiány, hosszú sorok a benzinkutaknál, a médiában ritkán bevallott logisztikai problémák. Ezek a hatások lassan, de biztosan nyomot hagynak a Kreml költségvetésén és mozgásterén.

A stratégia azonban nagyon kockázatos. A támadások miatti nemzetközi politikai viták Ukrajna ellen fordíthatnak több országot is, Ukrajna eddigi szövetségesei és a nemzetközi közvélemény pedig a támadásokat szükségtelen provokációnak, vagy elhibázott eszkalációnak tekintheti.

Ukrajna jobb lehetőség híján arra játszik, hogy hamarabb tudja megingatni Oroszország anyagi hátterét, mint ahogy Moszkva végleg felülkerekedne a frontvonalon. Ha az ukrán kampány sikeres, és a támadások fenntarthatóvá válnak anélkül, hogy a nemzetközi támogatókat eltántorítaná vagy súlyos vitákat robbantana ki, akkor Ukrajna esélyt kaphat a háború számára kedvező lezárásra. Ha ez a terv sem válik be, több lehetőség már nem lesz — Oroszország fog pontot tenni a háború végére.

Kiemelt kép: Lángoló olajfinomító (illusztráció) (Fotó: MTI/EPA)