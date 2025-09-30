Tusk reagált Zelenszkij felszólítására: „Ez a mi háborúnk”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös európai légvédelmi pajzs létrehozására szólított fel, Donald Tusk pedig erre így reagált: „Ez a mi háborúnk”. A lengyel kormányfő szerint azt kell bizonyítani, hogy Európa önállóan is képes hatékonyan fellépni.

Az euractiv.com portál tudósított a varsói biztonsági fórumról, melyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös légvédelmi rendszer létrehozását szorgalmazta az orosz fenyegetések elhárítása érdekében, míg Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Európának abba kell hagynia az Egyesült Államokra való támaszkodást, és saját országaként kell szembenéznie a háborúval.

Az uniós politikai történésekre fókuszáló európai hírportál beszámolója szerint Tusk úgy fogalmazott: „Ez a mi háborúnk” és sürgette Európát, hogy fokozza a fellépést.

„Ez lehetséges. Ukrajna képes mindenféle orosz drónnal és rakétával szemben fellépni, és ha együtt cselekszünk a régióban, elegendő fegyverrel és gyártási kapacitással rendelkezünk majd”

– mondta a beszámoló szerint Zelenszkij.

A portál felidézi, hogy az ukrán elnök hozzászólása azután hangzott el, hogy a közelmúltbeli drónbetörések és rakétatámadások miatt ideiglenesen bezártak több európai repülőteret.

Az ülésen szintén felszólaló lengyel miniszterelnök azt mondta, Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia.

„Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborúnk” – mondta a tudósítás szerint Tusk, aki a konfliktust egy olyan visszatérő projekt részének nevezte, amelynek célja

„nemzetek leigázása, az egyének szabadságának megfosztása, valamint az autoritarizmus, a zsarnokság, a kegyetlenség és az emberi jogok erodálásának diadala”.

Tusk a transzatlanti közösségben esetlegesen keletkező „repedésekre” is figyelmeztetett.

„Ne azt kérdezzük, hogyan őrizhetjük meg a teljes egységet, vagy hogyan győzhetjük meg például az amerikaiakat arról, hogy nagyobb és tartósabb szerepet vállaljanak az ukrán kérdésben”

– fogalmazott a tudósítás szerint a lengyel kormányfő, hozzáfűzve, hogy szerinte ehelyett azt kell bizonyítani, hogy Európa önállóan is képes hatékonyan fellépni.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök a kétnapos Varsói Biztonsági Fórumon (Fotó: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski)