Többen meghaltak az éjszakai orosz légitámadásban Szumi megyében

Az orosz hadsereg több tucat drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen keddre virradóra, az eddigi adatok szerint négyen meghaltak a támadásban – jelentették katonai és helyhatósági források információi alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Éjjel és hajnalban az orosz hadsereg dróncsapást mért egy családi házra Északkelet-Ukrajnában, a Szumi megyei Cserneccsina faluban, ahol egy házaspár és két kisgyermekük – 6 és 4 éves fiúk- lakott, a támadásban mindannyian életüket vesztették – jelentette az Unian hírügynökség Oleh Hrihorov katonai kormányzó és a katasztrófavédelmi szolgálat Telegram-bejegyzései nyomán.

A jelentések szerint egy kétszintes és egy földszintes épületet ért találat, az áldozatokat a romok alatt találták meg a katasztrófavédők.

A légierő parancsnokságának kedd reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel

az orosz hadsereg 65 harci és álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat.

A légvédelem 46 drónt semmisített meg, 6 helyszínen 19 drón célba talált, 2 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)