Rátámadtak az ecuadori elnök autós konvojára

Az ecuadori kormány szerint vasárnap Imbabura tartományban megtámadták a Daniel Noboa elnököt és külföldi diplomatákat szállító humanitárius konvojt a magas üzemanyagárak elleni tüntetések közben.

A nyolcadik napja tartó zavargások a hétvégén véresre fordultak – írta a CNN. A tüntetések akkor kezdődtek,

amikor a kormány bejelentette, hogy megszünteti a kormányzati dízeltámogatást a közkiadások csökkentése, az üzemanyagcsempészet visszaszorítása és a szociális programokra fordítható források felszabadítása érdekében.

A hétvégén Imbabura tartományban több tucat tüntető blokkolta az utakat és összecsapott a biztonsági erőkkel.

A kormány hétfőn közölte, hogy vasárnap

körülbelül 350 ember tűzijátékkal, molotov-koktélokkal és kövekkel támadta meg a konvojt, amikor humanitárius segélyt szállítottak a térségbe.

A járműveket őrző körülbelül 50 katona megpróbálta visszaverni a támadókat – közölte Carolina Jaramillo elnöki szóvivő, anélkül, hogy megemlítette volna, hogy közülük megsérült-e valaki. A támadásról Daniel Noboa is posztolt fotókat a közösségi médiában. Az elnök azt állította, hogy a támadók erőszakkal próbálták megakadályozni Ecuador fejlődését. „Folytatjuk: Ecuador nem mehet visszafelé” – mondta.

Se resisten a que Ecuador avance y eligieron la violencia. Ayer emboscaron en Otavalo otro convoy humanitario que yo mismo lideré junto a delegados de la ONU, la UE, el embajador de Italia y el nuncio apostólico. Nos respondieron con violencia. Nosotros seguimos: Ecuador no… pic.twitter.com/Bgi6D9kjFz — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 29, 2025

Terrorista csoportok?

Az ecuadori elnöki hivatal szerint a konvojban olyan magas rangú személyiségek is utaztak, mint Andrés Carrascosa vatikáni diplomata, Jekaterina Dorodnova európai uniós nagykövet és Giovanni Davoli olasz nagykövet.

Az elnöki hivatal a vasárnapi támadás miatt „terrorista csoportokat” okolt, amelyek beszivárogtak a tüntetésekbe.

Olaszország ecuadori nagykövetsége közölte, hogy nagykövetük nem sérült meg a támadásban, amelyet az ecuadori államfő ellen irányuló „terrorcselekménynek” minősített.

A hatóságok szerint egy másik ecaudori humanitárius konvoj ellen elkövetett támadásban a múlt hétvégén legalább egy ember meghalt és kilenc katona megsebesült. Az elnöki hivatal szerint további ezen kívül 17 katonát is elraboltak a hétvégén.

A tiltakozásokat vezető CONAIE őslakos szövetség cáfolta a kormány állításait. Szerintük a vasárnap elhunyt személy egy őslakos férfi volt, akit a fegyveres erők tagjai lőttek le.

A szövetség felszólította a kormányt, hogy vessen véget az őslakos közösségük elleni elnyomásnak.

Az őslakos vezetők azzal vádolták a kormányt, hogy erőszakosan szüntetik meg a tiltakozásokat, és ellenőrizetlen bányászatot és olajfúrást engedélyez az ősi földeken.

Az ecuadori ügyészség közölte, hogy kivizsgálja az ügyet. „Az előzetes vizsgálatot – a nemzetközi protokollok alapján – a jogellenes erőszak alkalmazásának kivizsgálására szakosodott egység végzi el, hogy garantálja a folyamat objektivitását” – közölte az ügyészség.

Kiemelt kép: X.com/Daniel Noboa Azin.