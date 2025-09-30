Nagy értékű orosz légvédelmi létesítményt semmisítettek meg az ukrán erők a Krímben

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) egységei megsemmisítettek egy nagy értékű orosz légvédelmi létesítményt az orosz ellenőrzés alatti Krímben: az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer egyik radarállomását – számolt be az ukrán vezérkar kedden a Telegramon.

„Jelképes, hogy az ellenség nagy értékű légvédelmi rendszerét, amely a pilóta nélküli repülőeszközök ellen is irányul, a Különleges Műveleti Erők csapásmérő drónjai semmisítették meg. A radarállomás az Sz-400-as rendszer szeme” – emelte ki a hadsereg a közleményben. A vezérkar szerint az SZSZO egységei továbbra is jelentős veszteségeket okoznak az orosz hadseregnek, „gyorsítva harci cselekvőképességének megszűnését”.

Az ukrán katonai hírszerzés arról adott hírt, hogy sikeres műveletet hajtott végre Oroszország területén. Közlésük szerint az ukrán felderítők a Kaukázus Felszabadítási Mozgalom elnevezésű csoport támogatásával megöltek három orosz katonát – köztük egy alezredest -, egyet pedig foglyul ejtettek. A műveletet három napja hajtották végre Oroszország sztavropoli határterületén, Tambukan település közelében.

Viktor Trehubov, a Dnyipro hadműveleti-stratégiai csapásmérő csoport szóvivője újságíróknak azt mondta, hogy az orosz hadsereg csapatokat kénytelen átcsoportosítani a déli Herszon megyéből a keleti Donyeck térségébe. Szavai szerint az oroszok korábban saját tartalékaikból pótolták, vagy Oroszország területéről vezényelték át a katonákat, mostanra viszont a frontvonal mentén történő átcsoportosításhoz folyamodnak.

„Ez arra utal, hogy már most sincs minden rendben a személyi állománnyal. Őszintén szólva, mi is tettünk ilyet, de mi védekezésből harcolunk, nekik pedig támadniuk kell, és ők inkább emberéletek feláldozásával vívják a harcot, mint erőforrásokkal”

– fejtette ki.

A kárpátaljai Bródi Sándor által alapított Magyar Madarai 414. drónos dandár nyilvánosságra hozta, hogy megsemmisítettek egyebek mellett két orosz páncélozott járművet, négy drónt, négy bunkert és katonákkal teli épületeket, valamint megöltek legalább 20 orosz katonát. A harci bevetésről drónnal készített videófelvételt is közzétettek a közösségi oldalakon.

Olekszij Belszkij alezredes, a Dnyipro hadműveleti-stratégiai csapásmérő csoport szóvivője az Ukrinform állami hírügynökségnek adott nyilatkozatában tagadta, hogy az orosz csapatok előrenyomultak volna a Donyeck megyei Zvirove település térségében, Pokrovszktól délnyugatra. A szóvivő kiemelte, hogy magába a városba, Pokrovszkba az orosz katonák továbbra is megpróbálnak beszivárogni a Zvirove-Csunyisine vonal mentén.

„Ezt a vonalat a megszállók már nyáron elérték, de tovább előrenyomulni nem tudnak. Pedig óriási számbeli fölényben vannak: minden egyes ukrán dandárral szemben két-három megszálló dandár áll. Emellett folyamatosan vonnak be tartalékokat”

– nyilatkozott Belszkij.

Hangsúlyozta, hogy az ukrán egységek immár közel egy éve, 2024 októbere óta „szilárdan tartják” Pokrovszk védelmét. Ez idő alatt elmondása szerint több mint 60 ezer orosz katonát öltek meg. „A városhoz vezető utak egyszerűen tele vannak a +felszabadító+ oroszok holttesteivel és megsemmisített ellenséges technikával” – tette hozzá.

A szóvivő elmondta, hogy ezenfelül sok orosz katonát fogságba ejtenek. „Egy részük kényszerből adja meg magát, például amikor kedvezőtlen harci helyzetben van, kifogy a lőszerből, vagy megsebesül. Mások félelemből, miután az ukrán védelmi erők katonái néhány lövést leadtak, vagy gránátot dobtak feléjük” – magyarázta. Azt mondta, hogy a foglyok között sokan vannak, akiket erőszakkal vagy megtévesztéssel kényszerítettek szerződés aláírására. Közéjük tartoznak a volt szovjet köztársaságokból származók, akikre ráerőltették az orosz állampolgárságot, továbbá olyanok, akik ellen büntetőeljárást indítottak, és akiket letartóztatással vagy vagyonelkobzással fenyegettek, eladósodott emberek, valamint megszállt területekről származó ukránok.

„Rendszerint teljesen motiválatlanok, és nincs megfelelő katonai kiképzésük. Egyes hadifoglyok elmondása szerint a szerződéskötés előtt sehol sem szolgáltak, és a kiképzés mindössze egy hét gyakorlótéri tartózkodásra korlátozódott”

– tette hozzá Belszkij.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri jelentése szerint az elmúlt napban 176 harci összecsapást jegyeztek fel, ezek többségét a pokrovszki irányban. Oroszország 51 légicsapást mért, összesen 104 irányított légibombát dobott le. Emellett az oroszok 4463 lövést adtak le, köztük 126-ot sorozatvető rakétarendszerekből, valamint 5531 kamikaze drónt vetettek be. A vezérkar keddi összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az egymillió 110 ezret, az ukrán erők hétfőn egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek négy orosz harckocsit, 27 tüzérségi rendszert és 301 drónt.

