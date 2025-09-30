Menczer Tamás: Ukrajnának nem katonai, hanem diplomáciai segítségre van szüksége

Menczer Tamás a bejegyzése mellett megosztott egy videót, amelyben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy katonai segítséget kell nyújtani Ukrajnának. „Ha továbbra is úgy gondoljuk, hogy Ukrajna az első védelmi vonalunk, akkor fokoznunk kell a katonai segítségnyújtást Ukrajnának” – mondta a bizottság elnöke.

A kommunikációs igazgató a videó mellé azt írta:

„Nem! Von der Leyen asszony téved vagy hazudik, Ukrajna nem az első védelmi vonalunk, semmi közünk ehhez a háborúhoz”.

Hozzátette, hogy Ukrajna nem a mi háborúnkat vívja, pláne nem bennünket véd, s nem további katonai segítségre van szükség, hanem diplomáciai segítségre, vagyis tárgyalni kell az oroszokkal, ahogy Trump (amerikai elnök) tette.

„Trump megtette az első lépést, ideje lenne, hogy Brüsszel is végre a jó irányba lépjen. Azonnali EU-Oroszország csúcstalálkozóra van szükség, ez vezethet a tűzszünethez és a békéhez. Ennek a háborúnak a csatatéren nincs megoldása, csak a tárgyalóasztalnál, ezért mi, mindig a béke oldalán álltunk, és minden támadás, nyomásgyakorlás ellenére ott is maradunk” – fogalmazott Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a hirado.hu REFLEX című műsorában. (Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)