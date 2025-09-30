Macrontól kezdve Merzen át Starmerig, az európai vezetők sorra állnak be Trump béketerve mögé

Az ENSZ mellett több európai vezető is támogatásáról biztosította Donald Trump amerikai elnök 21 pontos béketervét, amely a közel két éve tartó gázai háború lezárását célozza. A javaslatot megosztották a Hamásszal is, de a palesztin iszlamista szervezet egyelőre nem reagált.

Az ENSZ genfi szóvivője, Alessandra Vellucci kijelentette: „Üdvözlünk minden közvetítésre tett erőfeszítést, és készen állunk minden tőlünk telhetőt megtenni a béketerv támogatásáért, beleértve a humanitárius segítségnyújtást is.”

Jens Laerke, a világszervezet humanitárius hivatalának (OCHA) szóvivője hozzátette: a segélyek már a térségben vannak, és az izraeli engedélyt követően a hivatal azonnal meg tudja kezdeni azok kiosztását. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a konvojokat gyakran kétségbeesett emberek vagy fegyveres csoportok támadják meg és fosztják ki. Az ENSZ Projekttámogatási Hivatala (UNOPS) szerint május közepe óta több mint 6400, főként az Világélelmezési program segélyeit szállító teherautót raboltak ki.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint a terv lehetőséget ad a tartós béke megteremtésére, amelyhez Brüsszel kész hozzájárulni.

Friedrich Merz német kancellár a háború lezárására kínált eddigi legjobb lehetőségnek nevezte az amerikai elnök tervét, és hangsúlyozta: Németország ennek a megvalósításában politikai, humanitárius téren és az újjáépítésben is kész szerepet vállalni. A kancellár kedden a Gázai övezetben fogva tartott több túsz hozzátartozóival találkozott Berlinben, akik reményüket fejezték ki, hogy a javaslat lehetőséget adhat szeretteiknek a hazatérésre.

Emmanuel Macron francia elnök az X-en üdvözölte Trump elkötelezettségét, és kijelentette:

„A Hamásznak nincs más választása, azonnal szabadon kell engednie az összes túszt és el kell fogadni a tervet.”

Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette: „Nagy örömmel fogadtuk a gázai háború befejezésére irányuló amerikai kezdeményezést, és hálásak vagyunk Trump elnök vezetői szerepéért. Határozottan támogatjuk az erőfeszítéseit a harcok befejezésére, a túszok szabadon bocsátására és a gázai lakosság számára sürgős humanitárius segítségnyújtás biztosítására. Ez a legfontosabb feladatunk, amit azonnal meg kell valósítani.”

Pedro Sánchez spanyol kormányfő is támogatásáról biztosította az amerikai kezdeményezést, és kiemelte: ideje véget vetni a sok szenvedésnek.

„Az egyetlen lehetséges megoldás a kétállami megoldás, amelyben Izrael és Palesztina békében és biztonságban él egymás mellett”

– hangoztatta.

Recep Tayyip Erdogan török elnök méltatta Donald Trump erőfeszítéseit és vezetői szerepét a vérontás megállítása érdekében, és jelezte: Ankara kész hozzájárulni a folyamat előmozdításához.

A Donald Trump amerikai elnök által hétfőn nyilvánosságra hozott, Izrael által is elfogadott béketerv a Gázai övezet „terrormentességét”, a békét vállaló Hamász-tagok amnesztiáját, fogolycserét, minden harc leállítását és a túszok elengedését, illetve kiadását is tartalmazza. Az amerikai elnöki hivatal Donald Trump és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök washingtoni megbeszélése közben adta ki a 20 pontos amerikai tervezetet.

Donald Trump elnök a tárgyalást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elképzelés nemcsak a gázai konfliktus megoldását célozza, hanem a béke megteremtését a teljes Közel-Keleten. Egyben elismerését hangoztatta arab, illetve muszlim országok, valamint európai vezetők felé, akik részt vettek a béketervet érintő konzultációkban.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Keir Starmer brit kormányfő, Alexander Stubb finn, Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő, Friedrich Merz német kancellár és Mark Rutte NATO-főtitkár (b-j) az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozó kezdetén a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)