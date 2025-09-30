Lemondott a Spotify vezérigazgatója

Húsz év után Lemondott Daniel Ek a Spotify vezérigazgatója, aki ügyvezető elnökként folytatja munkáját a cégnél.

Az új igazgatók Alex Norström és Gustav Söderström lesznek. Az átmenet 2026. január 1-jén megy majd végbe. Daniel Ek húsz évig volt a Spotify vezérigazgatója – számolt be a Forbes. „Húsz évet, szinte az egész felnőtt életemet a Spotify vezérigazgatójaként töltöttem. Készen állok arra, hogy játékosból edzővé váljak” – nyilatkozta Ek.

A cikk szerint Daniel Ek emelkedő hangulatban távozik a Spotify vezérigazgatói posztjáról. Az elmúlt évben a Spotify részvényei száz százalékot emelkedtek. A vállalat piaci kapitalizációja meghaladja a 150 milliárd dollárt, a részvények értéke pedig történelmi csúcs körül mozog. Ahogy a részvények emelkednek, úgy nő Ek személyes vagyona is, ami jelenleg 10,3 milliárd dollár.

Ugyanakkor a Forbes szerint sokan felróják Daniel Eknek, hogy elszaporodtak a platformon a mesterséges intelligencia segítségével összedobott számok.

