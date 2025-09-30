Katonai járőrözést akar a belgák többsége a közbiztonság megerősítéséért egy felmérés szerint

Belgiumban a lakosság többsége támogatja, hogy katonák jelenlenek meg az ország nagyvárosainak utcáin a közbiztonság megerősítése végett – derül ki egy kedden nyilvánosságra hozott országos közvélemény-kutatásból, amelyet az RTBF közszolgálati média ismertetett.

A felmérés szerint a megkérdezettek 64 százaléka helyesli a katonák járőröztetését Brüsszelben, Antwerpenben és más nagyvárosokban, noha 77 százalék azt mondta, hogy enélkül is biztonságban érzi magát saját lakókörnyezetében.

A katonáknak rendőrségi jogkörök – igazoltatás, motozás, előállítás – megadását a válaszadók 69 százaléka támogatná.

A politikai preferenciák szerint jelentős különbségek mutatkoznak: a radikális jobboldali Flamand Érdek (Vlaams Belang) szavazóinak 82, a frankofón liberális Reformer Mozgalom (MR) híveinek 79, a jobboldali Új Flamand Szövetség (N-VA) szimpatizánsainak 75 százaléka támogatja a katonák bevetését. A baloldali PTB szavazóinak körében ez az arány 54, míg a zöldpártiaknál 46 százalék.

A kezdeményezés Bernard Quintin belügyminisztertől származik, aki 2026 áprilisától tervezi a katonák visszarendelését az utcákra.

A javaslatot támogatja Theo Francken védelmi miniszter is, aki emellett önkéntes katonai szolgálat bevezetését szorgalmazza a 17 éves fiatalok számára.

A témához kapcsolódva bejelentették azt is, hogy az FN Herstal belga fegyvergyár árbevétele 2024-ben 934 millió euróra nőtt, és új nemzetközi szerződéseket kötött. A cég a közeljövőben mintegy száz új dolgozót tervez felvenni.

Kiemelt kép: Egy katona járőrözik a Rue Neuve-ön, a legforgalmasabb brüsszeli bevásárlóutcán 2015. november 24-én, amikor negyedik napja van érvényben a legmagasabb, négyes fokozatú, „súlyos és azonnali” terrorfenyegetettség esetén alkalmazott készültségi szint a belga fővárosban és környékén (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)