Irtják a vaddisznókat több horvátországi megyében az afrikai sertéspestis terjedés miatt

Az afrikai sertéspestis (ASP) elleni harc jegyében november 1-jéig tartó vaddisznóirtási akció indul Eszék-Baranya, Vukovár-Szerémség és részben Bród-Szávamente megyében – közölte a horvát mezőgazdasági minisztérium.

David Vlajcic tárcavezető elmondta: az országban egyelőre nem erősítettek meg a sertésállományban újabb eseteket, de a horvát vadászszövetséggel és a helyi vadászegyesületekkel megállapodás született arról, hogy

november 1-jéig teljes körű vaddisznóállomány irtást hajtanak végre.

Ennek oka, hogy Eszék-Baranya és Vukovár-Szerémség megyében az eddig elejtett vaddisznók közül 44 bizonyult ASP-pozitívnak, ami a térség maga vírusterheltségét mutatja.

„Mindenki megértette a helyzet komolyságát, biztonsági kérdésről van szó, és számítunk a vadásztársaságok együttműködésére” – hangsúlyozta a miniszter.

Mato Cicak, a horvát vadászszövetség elnöke kiemelte: a vadászegyesületek fokozott részvételére van szükség, hogy november 1-jéig a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék a vaddisznó-populációt. Elmondta, hogy

az elmúlt héten mintegy 160 vaddisznót ejtettek el a két érintett megyében.

A pontos állománynagyságot nehéz meghatározni, mivel a vaddisznók 50-60 kilométert is vándorolhatnak, így fennáll a veszélye annak, hogy Szerbia, Magyarország vagy Bosznia-Hercegovina felől is új példányok jelennek meg – hangsúlyozta.

Becslése szerint

az érintett megyékben mintegy ötezer vadász tevékenykedik,

szükség esetén pedig az ország más részeiből is bevonhatnak vadászokat.

Az Eszék-Baranya megyéhez tartozó Kopácsi-rét Természetvédelmi Területen

a környezetvédelmi minisztérium a vaddisznóállomány tíz százalékra, azaz a biológiai minimumra történő csökkentését engedélyezte,

ám a parkhoz tartozó vadászterületeken továbbra is a teljes kilövésre vonatkozó rendelkezés van érvényben. A horvát erdészettel együttműködésben a rezervátum szélein csapdákat is kihelyeznek, hogy megakadályozzák a vaddisznók vonulását, és egyben a járvány terjedését.

2023 óta Horvátországban valamivel több mint 50 ezer sertést kellett elpusztítani az ASP miatt, ez a teljes horvát sertésállomány mintegy 5 százaléka.

Az afrikai sertéspestis a házi sertések és különféle vaddisznó fajok fertőző megbetegedése.

Olyan vírusos betegség, amely ellen nincs vakcina, és nagy veszteségeket okoz a sertésállományban és a gazdaságnak. Más állatfajokra nem jelent veszélyt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)