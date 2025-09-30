Észak-Korea képes csapást mérni az Egyesült Államok területére – állítja a dél-koreai miniszter

Észak-Korea már képes arra, hogy csapást mérjen az Egyesült Államok kontinentális területére – állítja Dzsong Dongjong dél-koreai országegyesítési miniszter.

A Yonhap hírügynökség által idézett miniszter szerint „Észak-Korea egyike lett annak a három országnak, amelyek képesek csapást mérni az Egyesült Államokra. Ezt el kell ismerni, és ésszerűen kezelni”. A dél-koreai országegyesítési miniszter erről Berlinben beszélt, ahol a német újraegyesítés évfordulójára emlékező eseményeken vesz részt.

Szeptember 25-én I Dzsemjong dél-koreai elnök azt mondta, hogy Észak-Korea közel áll egy olyan interkontinentális ballisztikus rakéta kifejlesztéséhez, amely képes az Egyesült Államokat is megtámadni és már csak a visszatérési technológiát kell elsajátítaniuk.

Kiemelt kép: Észak-koreai rakétavetők tüzelnek nagy hatótávolságú rakétákkal végzett lőgyakorlaton egy meg nem nevezett helyszínen május 8-án (Fotó: MTI/EPA/KCNA)