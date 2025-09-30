Bloomberg: elege lett Von der Leyenből a német kancellárnak, átvenné az irányítást az EU-ban

A Bloomberg cikke szerint Friedrich Merz azt akarja, hogy ismét Németország hozza a legfontosabb döntéseket Európában. Legalábbis ezt mondta a kancellár egy közelmúltban tartott találkozón egy jelen lévő diplomata állítása szerint. A célzás pedig, miszerint Merz veszi át az irányítást, összeütközéshez vezethet Ursula von der Leyennel, az Európai Unió végrehajtó hatalmának vezetőjével.

Ursula von der Leyen az elmúlt években megszilárdította hatalmát az Európai Bizottságban, és inkább brüsszeli központú megközelítést követett a kontinens állandó válságainak kezelésében. Merz viszont most Berlinbe akarja áttenni a hatalmat, és nyilvánosan bírálja az Európai Bizottság elnökét olyan ügyekben, mint a kereskedelem, az EU költségvetése, a zöldpolitika és a védelem – írja a Bloomberg.

„Most botot kell dugnunk ebbe a brüsszeli gépezetbe”

– mondta Merz pénteken üzleti vezetők előtt.

A kancellár kereszteshadjárata mélyreható következményekkel járhat az EU számára. A Bloomberg beszámolója szerint miközben Von der Leyen apránként egy föderálisabb jövő felé tolja az EU-t, Merz meg akarja állítani ezt a lendületet, felül szeretné vizsgálni a kulcsfontosságú uniós politikákat, és meg kívánja erősíteni a nemzeti kormányok hatalmát a brüsszeli bürokráciával szemben. A német kancellár szerdán a koppenhágai csúcstalálkozón fogja ismertetni követeléseinek pontos listáját.

Éles kritikák

A Bloomberg cikkében megjegyzi, hogy Friedrich Merz májusi hivatalba lépését követő hetekben már nyilvánosan is ellenőrizni kezdte Ursula von der Leyent, akinek bizottsága az EU jogszabályi javaslatait készíti. A bizottsági elnök júliusban azt javasolta, hogy az EU következő hosszú távú költségvetését 2 billió euróra kell emelni, és új adókat kell bevezetni. Merz azonnal elutasította az ötletet: „Németország esetében kizárhatom, hogy ilyen útra lépnénk. Nem fogjuk ezt tenni” – mondta.

Ugyanabban a hónapban panaszkodott az EU gyakran elhúzódó tárgyalásai miatt, amikor kereskedelmi megállapodást próbált kötni Donald Trump amerikai elnökkel.

Amikor Von der Leyen végül megállapodást ért el Trumppal, amely 15 százalékos vámot rögzített a legtöbb EU-s áru amerikai behozatalára, Merz még mindig elégedetlen volt: „A német gazdaság jelentős károkat fog szenvedni ezek miatt a vámok miatt” – fogalmazott.

A kancellár ezzel körvonalazta európai vízióját: elsődlegesen a gazdasági érdekeket helyezi előtérbe, nagyobb rugalmasságot kér az országok számára, és gyors, kétoldalú megállapodásokat keres – ahogy azt Németország a Brexitet követően az Egyesült Királysággal is megkötötte.

Szerinte az EU túl messzire ment. „Ez így egyszerűen nem folytatódhat tovább” – mondta pénteken a kancellár.

Augusztusban Von der Leyen kijelentette, hogy Európa pontos terveket készít csapatok Ukrajnába küldésére a háború utáni biztonsági erő részeként. Merz azonnal helyreigazította: ilyen terv – legalábbis Németországban – nem létezik. Ráadásul nem is az ő feladata – tette hozzá: „Az Európai Unió nem felelős ezért” – mondta.

Hasonlóképpen Berlin most azt akarja biztosítani, hogy minden fegyvervásárlás végső szava a nemzeti kormányoké legyen, ne Brüsszelé, miközben Európa százmilliárdokat költ új fegyverkezésre. „Németország kész vezető szerepet vállalni” – állt egy nemrégiben bemutatott javaslatban.

Friedrich Merz és Ursula von der Leyen várhatóan Izrael ügyében is szembekerülnek. Az Európai Bizottság nemrégiben javasolta Izrael bizonyos kereskedelmi kedvezményeinek megvonását, amelyet a kancellár pártja, a CDU nehezen tud támogatni. Ugyanakkor Merz koalíciós partnere, az SPD nyomást gyakorol rá, hogy álljon a javaslat mellé. Merz szerdára, az EU-csúcstalálkozóra ígért döntést.

A Bloomberg megjegyzi, hogy Merz egyébként továbbra is tisztelettel beszél Ursula von der Leyenről, például amikor átvette a Charlemagne-díjat az európai egység előmozdításáért. „Kedves Ursula, te hangot adsz Európának a világban, egy európai hangot” – mondta.

Amit azonban Merz szeretne Európának, az egy csöndesebb Ursula von der Leyen-hangot kíván.

„Az európaiak úgy érzik, hogy Brüsszel egyre inkább beleszól a mindennapjaikba olyan hatáskörökkel, amelyek egyszerűen nincsenek az EU-nak”

– mondta pénteken.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Friedrich Merz német kancellár sajtótájékoztatót tart Brüsszelben 2025. május 9-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)