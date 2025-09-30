Donald Trump elképesztő összegű, közel 25 millió dolláros kártérítést kap a YouTube-tól

Donald Trump 24,5 millió dolláros (8,1 milliárd forint) kártérítést kap a YouTube-tól a platform által a 2021. január 6-i capitoliumi zavargásokat követően végrehajtott fiókfelfüggesztés miatt. Mivel korábban a Meta és a Twitter (X) is peren kívül zárta le vitáját az amerikai elnökkel, így a videómegosztó portál lett a nagy techcégek közül az utolsó ezen a téren.

A FoxBusines portál tudósítása szerint a legnagyobb videómegosztó platform tulajdonosa, a Google és a hozzá tartozó cégek anyavállalataként létrehozott Alphabet peren kívül egyezett meg Donald Trumppal.

A megállapodás a beszámoló szerint azt tartalmazza, hogy

a cég 22 millió dollárt Trump nevében a Trust for the National Mall nevű nonprofit szervezet részére utal át, míg más felpereseknek, mint az Amerikai Konzervatív Uniónak, Naomi Wolf írónak és számos más magánszemélynek két és fél millió dollárt fizet.

A foxbusines.com oldalon elérhető beszámoló szerint a Trust for the National Mall az új Fehér Ház állami báltermének építését segíti.

A tudósítás felidézi, hogy a YouTube 2021. január 12-én azzal az ürüggyel függesztette fel Donald Trump csatornáját a platformon, hogy tartalma sérti az erőszakra való felbujtás elleni irányelveket.

A most létrejött megállapodás azt a nagy horderejű jogi csatát zárja le, amelyet Trump indított több nagy techcég ellen, amiért azok több platformról is kitiltották.

A Meta 2025 elején 25 millió dolláros egyezséget ért el az amerikai elnökkel, míg a Twitter (X) állítólag 10 millió dollárt (3,32 milliárd) fizetett.

A cikk emlékeztet, hogy a YouTube csatornát 2023 márciusában állították vissza, Trump pedig a keresetében többek között azzal érvelt, hogy a tilalom alkotmányellenes.

Az egyezséget a Google is megerősítette – áll a Fox tudósításában.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnöke (Forrás: YouTube/képernyőfotó)