Donald Trump: A Hamásznak három-négy napja van a válaszra

„A Hamász palesztin terrorszervezetnek három-négy napja van arra, hogy elfogadja a gázai konfliktus lezárására irányuló béketervet” – mondta Donald Trump amerikai elnök újságíróknak kedden, amikor elhagyta a Fehér Házat.

„A Hamász vagy megteszi ezt, vagy nem, és ha nem, akkor nagyon szomorú lesz a vége” – fogalmazott Donald Trump. Hozzátette, hogy a Gázai övezetet uraló palesztin fegyveres szervezet számára nem marad sok mozgástér, minthogy az általa megfogalmazott békejavaslat feltételei mentén tárgyaljon. Donald Trump hétfőn, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök jelenlétében ismertette a teljes közel-keleti stabilitás megteremtését célzó elképzelését, és Izrael el is fogadta azt.

Az elnök a Hamász felé intézett felszólítást megismételte nem sokkal később a Quantico katonai támaszponton is az amerikai hadsereg odarendelt vezető tisztjei előtt, akik között ott voltak a világ számos pontján állomásozó magas rangú tisztek is.

Donald Trump azt hangoztatta, hogy

amennyiben a közel-keleti konfliktust a 20 pontos béketerv révén sikerül rendezni, akkor egyetlen háború, az orosz-ukrán háború lezárása lesz hátra,

amihez Vlagyimir Putyin orosz elnökre és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre van szükség, és elérni az egyezségüket. Hozzátette, hogy a célkitűzést egyetlen módon lehet elérni, erélyességgel. „Ha gyengék lennénk, a telefonomra sem válaszolnának” – fogalmazott.

Donald Trump ismét elismerte, hogy előzetesen könnyebbnek gondolta az ukrajnai konfliktus lezárását elérni, amit az orosz elnökkel fennálló jó kapcsolatára alapozott

Az amerikai elnök

óvatosságra intette Oroszországot, és megemlítette az amerikai atom-tengeralattjárót, amelyet a közelmúltban „egy kisebb orosz fenyegetésre” válaszul Oroszország partjainak közelébe vezényelt.

Donald Trump az amerikai hadsereg megerősítését ígérte, azt, hogy „keményebbé, ádázabbá, erősebbé” teszik az új vezetés alatt. Egyben reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok birtokában lévő nukleáris csapásmérő eszközök bevetésére soha nem lesz szükség. Kijelentette, hogy teljes mértékben a hadsereg mögött áll, és ettől a támogatástól semmi nem tántoríthatja el.

A Quantico támaszponton összegyűlt amerikai főtisztek előtt Pete Hegseth hadügyminiszter ismertette a közelmúltban hadügyminisztériummá keresztelt kormányzati szervezeti egység új katonapolitikai célkitűzéseit. Hangsúlyozta, hogy a „védelmi minisztérium korszaka” lezárult, az új név alatt a küldetés a „győzelemre való felkészülés” lesz, amelynek révén képes halálos csapásra, de nem készül hosszú háborúkra. Ugyanakkor hozzátette, hogy

a cél nem a háború, hanem a béke megteremtése.

A Pentagont vezető hadügyminiszter azt is kifejtette, hogy a hadsereg új vezetése kiemelten tekint a katonák fizikai alkalmasságára, és a követelményekben a nemre való semlegesség elvét követik, vagyis férfiaknak és nőknek ugyanazon elvárásoknak kell megfelelniük.

