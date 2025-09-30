Dokumentumok igazolják: a Hamász szervezte és pénzelte Greta Thunberg gázai flottáját

Az izraeli külügyminisztérium a szóban forgó, Gázában talált dokumentumok nyilvánosságra hozatalával egy időben adott ki közleményt, amelyben kijelentették: megerősítést nyert, hogy a flotta vezérhajóit a Hamász tulajdonolja és irányítja.
„Egyértelművé vált a parancsnoki lánc és a pénzügyi támogatás a hadműveletek mögött, amelyeket civil kezdeményezésnek álcáztak.”
– közölte az izraeli külügyi tárca.
Az egyik nyilvánosságra hozott dokumentum tartalmaz egy 2021-es levelet Iszmaíl Hanijétől, a Hamász politikai szárnyának korábbi vezetőjétől, amelyben nyílt támogatásáról biztosította a Külföldi Palesztinok Konferenciáját (PCPA), a szervezetet – amelyet Izrael terrorszervezetté nyilvánított – 2018-ban alapították a Hamász fedőtevékenységeinek érdekében. A PCPA vonal azért is fontos, mivel egy másik dokumentum szerint
a szervezet tagjai nyíltan részt vettek a Global Sumud Flottila szervezésében.
„Ezek a dokumentumok feltárják a Hamász nemzetközi hálózatának mélységét és a flottillát vezető személyek feletti operatív ellenőrzését” – fogalmazott az izraeli külügyminisztérium. A flottilla várhatóan a következő napokban éri el az izraeli partokat, amelyben részt vesz a baloldali-liberális klímaaktivista, Greta Thunberg is.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Greta Thunberg (Fotó: X.com)