Dokumentumok igazolják: a Hamász szervezte és pénzelte Greta Thunberg gázai flottáját

A Gázai övezetben talált dokumentumok tanúsága szerint közvetlen kapcsolatot találtak a Greta Thunberghez köthető Global Sumud Flotilla szervezése, anyagi támogatása és a Hamász között – írja a The Jerusalem Post.

Az izraeli külügyminisztérium a szóban forgó, Gázában talált dokumentumok nyilvánosságra hozatalával egy időben adott ki közleményt, amelyben kijelentették: megerősítést nyert, hogy a flotta vezérhajóit a Hamász tulajdonolja és irányítja.

„Egyértelművé vált a parancsnoki lánc és a pénzügyi támogatás a hadműveletek mögött, amelyeket civil kezdeményezésnek álcáztak.”

– közölte az izraeli külügyi tárca.

Az egyik nyilvánosságra hozott dokumentum tartalmaz egy 2021-es levelet Iszmaíl Hanijétől, a Hamász politikai szárnyának korábbi vezetőjétől, amelyben nyílt támogatásáról biztosította a Külföldi Palesztinok Konferenciáját (PCPA), a szervezetet – amelyet Izrael terrorszervezetté nyilvánított – 2018-ban alapították a Hamász fedőtevékenységeinek érdekében. A PCPA vonal azért is fontos, mivel egy másik dokumentum szerint

a szervezet tagjai nyíltan részt vettek a Global Sumud Flottila szervezésében.

„Ezek a dokumentumok feltárják a Hamász nemzetközi hálózatának mélységét és a flottillát vezető személyek feletti operatív ellenőrzését” – fogalmazott az izraeli külügyminisztérium. A flottilla várhatóan a következő napokban éri el az izraeli partokat, amelyben részt vesz a baloldali-liberális klímaaktivista, Greta Thunberg is.

Kiemelt kép: Greta Thunberg (Fotó: X.com)