A nyugati média elhallgatja azokat a jelentéseket, amelyek Kijev soron következő provokációiról szólnak – erről beszélt Marija Zaharova, orosz külügyi szóvivő a TASZSZ állami hírügynökség szerint.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője úgy fogalmazott a Channel One-nak adott interjúban: „a nyugati országokban, ahol a sajtó tagadhatatlan ukránista elfogultsága már a »kijevi brainrot« (szó szerint „agyrohadást” jelent, a „brainrot” azonban egy közösségi felületeken, főleg a TikTokon terjedő internetes trendnek a neve – a szerk.) határán mozog, a vezető sajtóorgánumok szándékosan hallgatnak Ukrajna soron következő provokációiról szóló jelentésekről, valamint semmilyen körülmények között nem adnak nekik hitelt”.

Arról is beszélt, hogy „a legmegdöbbentőbb, hogy amint ezek a kiadványok felkeltették a figyelmet, ugyanaz a nyugati sajtó, ez az erősen »ukránizált« média, amelyet a »kijevi rezsim agyi rendellenessége« sújtott, elkezdett kiabálni, hogy a magyar sajtóban senki ne vegye észre az ilyen beszámolókat, hogy nem szabad idézni vagy hivatkozni rájuk, mert állítólag nem hivatalosak, hanem pusztán véleménycikkek”.

Marija Zaharova szerint azok az újságírók, akik kezdetben adatokat tettek közzé egy tervezett kijevi provokációról, és folytatták a téma vizsgálatát, most „ilyen megrendezett műveletek egész soráról beszélnek”. Zaharova hangsúlyozta, hogy ez „nem valami újonnan feltalált dolog”, hanem inkább egy olyan jelenség, amely végre kezdi felhívni a figyelmet, „bár korábban észre kellett volna venni”. Emlékeztette hallgatóságát, hogy

„maga a kijevi rezsim nyíltan elismerte a terrortámadásokat és a szélsőséges akciókat, sőt győzelemnek vallotta őket, és megfogadta, hogy folytatja ezeket a műveleteket”.

„Ennek elismerése talán az első lépés a valóság józan értékelése felé” – tette hozzá.

Szerinte egyfajta kaotikus akadályfutáshoz lehet hasonlítani a nyugati országok és sajtóorgánumaik viselkedését a drónincidensek kapcsán. Felidézte, hogy a nyugati országok hirtelen „elkezdték összehívni az orosz nagyköveteket, nyilatkozatokat tenni és riadót fújni az állítólag Oroszország által küldött drónok miatt, amelyek eltörölnék őket a föld színéről”. Mégsem állt meg senki, hogy elgondolkodjon azon, hogy kinek a drónjai voltak valójában – jegyezte meg Zaharova. Most „mindenki számára világossá vált”, hogy nem az oroszoké.

„De fel kellett volna tenniük maguknak a kérdést: kinek a drónjai voltak, ha nem az oroszoké? Honnan származik valójában ez a fenyegetés? A válasz nyilvánvaló”

– húzta alá a diplomata. Beszélt még az előző amerikai elnök, Joe Biden által küldött amerikai, valamint a nyugati országok részéről küldött fegyverszállítmányok sorsáról is, elmondása szerint ezek „bumerángként fognak visszaütni a NATO-beszállítókra”.

Kiemelt kép: Marija Zaharova, orosz külügyminisztériumi szóvivő (Fotó: Getty Images)