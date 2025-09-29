Ursula von der Leyen: Az EU ajtaja nyitva áll Moldova előtt

Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Moldova előtt – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn arra reagálva, hogy megőrizte parlamenti többségét a Moldovai Köztársaságban vasárnap tartott parlamenti választásokon a Maia Sandu elnök által vezetett és az Európai Unió által is támogatott Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS).

Az X-en Ursula von der Leyen kijelentette: semmilyen félelemkeltésre vagy megosztottságra irányuló kísérlet nem törheti meg az ország elszántságát. Moldova világosan kimondta választását: Európa, demokrácia. szabadság – hangsúlyozta.

„Ajtónk nyitva áll. És minden lépésnél Önökkel leszünk. A jövő az Önöké”

– zárta bejegyzését a bizottság elnöke.

António Costa, az Európai Tanács elnöke bejegyzésében hangsúlyozta: Moldova népének üzenete hangos és világos:

a demokráciát, a reformokat és az európai jövőt választotta Oroszország nyomása és beavatkozása ellenére.

Az EU támogatja Moldova minden lépésénél – tette hozzá üzenetében a tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő bejegyzésében azt írta: Moldova választása egyértelmű igent jelent az európai jövőre. Oroszország hatalmas, dezinformációterjesztésre és szavazatvásárlásra irányuló erőfeszítései sem állíthatják meg a szabadság mellett elkötelezett népet – jelentette ki.

„Moldovával tartunk az EU felé vezető úton”

– zárta üzenetét az uniós diplomácia vezetője.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke üzenetében leszögezte:

Moldova jövője Európában van.

A választások eredményére utalva kijelentette: ezzel a történelmi lépéssel Moldova népe a demokrácia, a remény és a lehetőségek útját választotta. Moldova Európát választotta, Európa Moldova – tette hozzá bejegyzésében az uniós parlament elnöke.

Mint megírtuk, megőrizte parlamenti többségét a Moldovai Köztársaságban vasárnap tartott parlamenti választásokon a Maia Sandu elnök által vezetett és az Európai Unió által is támogatott Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS).

A választási részvétel 52 százalékos volt, magasabb a 2021-es 48 százaléknál.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Tanács március 20-i ülésének eredményeirõl tartott vitában az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén 2025. április 1-jén. Az uniós törvényhozás március 31. és április 3. között ülésezik franciaországi székhelyén. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)