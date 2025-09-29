Újabb áldozatokat követelt a michigani mormon imaház elleni fegyveres támadás

További két holttestet találtak a kiégett templom romjai között, ezzel négyre emelkedett a michigani fegyveres támadás halálos áldozatainak száma. A kutatás folyamatban van, az áldozatok száma még emelkedhet a helyi rendőrség vasárnap este kiadott közleménye szerint.

A hatóságok bejelentették, hogy Thomas Jacob Sanfordként azonosították a férfit, aki a vasárnap délelőtti istentisztelet alatt egy kisteherautóval hajtott be a mormon egyház templomába a főbejáraton keresztül.

A 40 éves elkövető egy gépkarabélyból tüzet nyitott a bent tartózkodó hívőkre, valamint felgyújtotta az épületet.

A Detroittól mintegy 80 kilométerre fekvő Grand Blanc Township temploma teljes egészében kiégett. A hatóságok korábban azt közölték, hogy az épületben akár emberek rekedhettek, így a halálos áldozatok száma növekedhet, amit a romok átvizsgálása után lehet megállapítani. A rendőrfőnök elmondta, hogy az előzetes vizsgálat szerint a támadó több tucat lövést adott le a templomban, majd ahogy onnan távozott, tűzpárbajba keveredett két rendőrtiszttel, akik ártalmatlanították.

Thomas Jacob Sanford meghalt, a sajtótájékoztatón az erőszakos cselekmény indítékát egyelőre nem közölték.

Az egyház szóvivője azt mondta, hogy első áttekintésük alapján nincs kapcsolat a támadó és a célba vett gyülekezet között.

A mormon egyház (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza) közleményben kérte érintett tagjait, hogy működjenek együtt a hatóságokkal a nyomozás érdekében.

A szemtanúk beszámolója szerint a templomban mintegy 150 hívő tartózkodott a támadás idején.

Donald Trump elnök közösségi oldalán fejezte ki együttérzését Az Egyesült Államokban elkövetett, keresztények elleni célzott erőszak egy újabb példájának nevezte a támadást.

„Az erőszak ezen járványának véget kell vetni, azonnal”

– írta.

Az elnök egy másik közleményben nyilvánította részvétét a mormon egyház szombaton elhunyt, egykori elnöke, a 101 éves kort megért Russel M. Nelson halála kapcsán. A halálesetnek a feltételezések szerint nincs köze az egyház michigani templomát ért támadáshoz. Az erőszakos cselekmény nyomán megdöbbenésének adott hangot a Kongresszus alsóházának demokrata frakcióvezetője, Hakeem Jeffries, aki úgy fogalmazott, hogy az ország kicsúszik az ellenőrzés alól. Azonnali változást sürgetett.

Szeptember elején Minneapolis egyik katolikus iskolájának templomát érte fegyveres támadás a tanév első szentmiséje közben. Akkor egy 8 és egy 10 éves kisdiák vesztette életét, 20-nál többen megsebesültek, köztük sok iskolás. A támadó, a 23 éves Robin Westman az ablakon keresztül nyitott tüzet a bent tartózkodókra, majd a templom mellett öngyilkos lett.

Négyre emelkedett a halálos áldozatoknak a száma

További két holttestet találtak a hatóságok a a kiégett templom romjai között, ezzel négyre emelkedett a michigani fegyveres támadás halálos áldozatainak száma – számolt be erről az MTI. William Renye, a Grand Blanc Township rendőrfőnöke sajtótájékoztatón tett bejelentése szerint még vannak személyek, akiknek a holléte ismeretlen.

A 40 éves elkövető, az Irakban szolgált tengerészgyalogos a rendőrséggel folytatott tűzharcban meghalt.

A Gun Violence Archive adatai szerint a michigani ámokfutás volt a 324. tömeges lövöldözés az Egyesült Államokban 2025-ben.

Kiemelt kép: A Julie J – @Malkowski6April X-fiókja által közreadott, videófelvételről készített képen lángol az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza templom a Michigan állambeli Grand Blanc városban 2025. szeptember 28-án. A rendőrség tájékoztatása szerint lövöldözés és tűz ütött ki a mormon templomban, több ember életét vesztette, sokan megsérültek, a lövöldözőt pedig a kiérkező hatóságok elfogták (Fotó: MTI/AP/Julie J, @Malkowski6April)