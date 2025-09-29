Új módszerrel kerülné ki Brüsszel a magyar vétót: így vennék fel gyorsan Ukrajnát és Moldovát az EU-ba

Brüsszel hétfőn üdvözölte António Costa, az Európai Tanács elnökének tervét, amely szerint megkerülnék Magyarország vétóját, és előmozdítanák Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásait.

A Politico beszámolója szerint Costa javaslata lehetővé tenné, hogy minősített többséggel szavazzanak az úgynevezett tárgyalási klaszterek megnyitásáról a két ország számára. A jelenlegi szabályok szerint ugyanis mind a 27 uniós tagállam jóváhagyása szükséges a csatlakozási folyamat minden egyes szakaszához.

Guillaume Mercier, az Európai Bizottság bővítésért felelős szóvivője hétfőn úgy fogalmazott: „Annak a lehetőségét, hogy a Tanács minősített többséggel dönthessen bizonyos köztes lépésekről a bővítési folyamatban, érdemes lenne megvizsgálni”.

Bár Costa terve továbbra is egyhangúságot ír elő egy ország végső csatlakozásának jóváhagyásához – megőrizve a tagállamok kollektív döntési jogát a végső lépésben –, a küszöb csökkentése a tárgyalások megkezdéséhez felgyorsíthatná a folyamatot.

Ez a lépés segítené a tagjelölt országokat, például Ukrajnát és Moldovát abban, hogy megkezdjék a szükséges reformokat az uniós normákhoz való igazodás érdekében, még akkor is, ha egy vagy két tagállam hivatalosan ellenzi a tárgyalások megkezdését.

Uniós diplomaták szerint Costa javaslata lehetőséget kínálna arra, hogy átlépjék Orbán Viktor ismételt vétóit, amelyek eddig megakasztották Ukrajna és Moldova előrehaladását. „Amikor egy országot minden objektív indok nélkül akadályoznak, annak ellenére, hogy teljesíti a kritériumokat, az egész bővítési folyamat hitelessége kerül veszélybe” – mondta Mercier.

Bár az Európai Bizottság támogatja a folyamat felgyorsítására irányuló erőfeszítéseket, hangsúlyozta, hogy az uniós tagsági tárgyalások előmozdításáról szóló döntés végső soron a tagállamok kezében van.

„Valójában a tagállamok feladata meghozni a következő lépésekről szóló döntést, és reméljük, hogy hamarosan megnyithatjuk az első klasztert”

– mondta Guillaume Mercier.

A cikk szerint a klaszterek kulcsfontosságú állomásai az uniós csatlakozási folyamatnak: a 35 tárgyalási fejezetet hat szakpolitikai területbe csoportosítják, például alapvető jogok, belső piac és versenyképesség.

Az Európai Bizottság tavaly, az előcsatlakozási politika felülvizsgálatakor jelezte bizonyos nyitottságát a minősített többségi szavazás kiterjesztésére, miután több uniós vezető gyorsabb csatlakozási folyamatot sürgetett.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök idei évértékelő beszédében szintén hangsúlyozta a minősített többségi szavazás kiterjesztésének szükségességét bizonyos területeken, kifejezetten említve a külpolitikát – de nyitva hagyva a lehetőséget más területekre is.

Arra a kérdésre, hogy az uniós bővítés beletartozhat-e ebbe a kategóriába, Paula Pinho, a Bizottság vezető szóvivője hétfőn így reagált: „Ez valóban megvizsgálható lehet.”

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió rendkívüli csúcstalálkozójára érkezik az Európai Tanács brüsszeli épületében 2025. március 6-án (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)