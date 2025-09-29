Tűzvész tombol Namíbia legismertebb nemzeti parkjában, több tízezer állat élőhelye van veszélyben

Egy hete tombol tűzvész Namíbia legismertebb nemzeti parkjában, ahol már számos vadállat elpusztult a lángok miatt, és több tízezer állat élőhelye van veszélyben. Az oltás segítésére több mint ötszáz katonát vezényeltek a térségbe – közölte a namíbiai elnöki hivatal.

A tájékoztatás szerint az Etosha Nemzeti Park területének mintegy 30 százalékát perzselte fel eddig a múlt hétfőn keletkezett tűz. Pontos számokat nem tudnak, de bizonyos, hogy több vadállat is elpusztult. A lángok településekre is átterjedtek a park közelében, de emberi sérülésekről nem érkeztek jelentések. Lucia Witbooi namíbiai alelnök elmondta,

a lángok gyors terjedését a kiszáradt növényzet és az erős szél is elősegíti, az országban most van az év legszárazabb időszaka.

A tűz óriási veszélyt jelent az állatvilágra – tette hozzá.

A több mint 22 ezer négyzetkilométer területű Etosha Nemzeti Park az egyik legjelentősebb természetvédelmi terület Afrikában. Több száz vadállatfaj élőhelye, köztük a különösen veszélyeztetett keskenyszájú orrszarvúé. A park ismert nevezetessége az a mintegy 130 kilométer hosszú és 50 kilométer széles sósivatag, ahol hevesebb esőzések után flamingók és más madarak ezrei gyűlnek össze.

A hatóságok víztartályos teherautókat küldtek a térségbe, és az oltásban helikopterek is segédkeznek. A namíbiai környezetvédelmi minisztérium közölte: azt gyanítják, hogy a lángok a parkkal határos egyik ipari területen keletkeztek. A tárca közlése szerint jelentős ökológiai károkat okozott a tűz.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/DFES/Sean Blocksidge)