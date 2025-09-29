Szijjártó Péter bejelentette, Magyarország 34 év után újra diplomáciai képviseletet nyitott Tanzániában

Magyarország, a kétoldalú együttműködésben rejlő lehetőségekre tekintettel, diplomáciai képviseletet nyitott Tanzánia legnépesebb városában és első számú gazdasági központjában, Dar es-Salaamban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ünnepélyes megnyitón kiemelte, hogy inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban, 34 évvel ezelőtt, működött magyar képviselet a városban, és most eljött az ideje a bezárásra vonatkozó rossz döntés korrekciójának, ugyanis Tanzánia a hatezer kilométeres földrajzi távolság ellenére fontos partnere Magyarországnak.

Méltatta az ország kiállását a szuverenitása, a kulturális, vallási és történelmi öröksége mellett, illetve terrorizmus elleni küzdelmét, részvételét a békefenntartásban és a menekültek befogadásában.

„És emellett Tanzánia az egyik legdinamikusabban fejlődő ország az afrikai kontinensen. Dar es-Salaam Kelet-Afrika legnagyobb városa, s az ország pénzügyi és gazdasági központja. Mindez elegendő ok arra, hogy azt mondjuk: most van itt az ideje a diplomáciai képviseletünk újbóli megnyitásának”

– közölte.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy az iroda legfőbb feladata a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének felgyorsítása lesz, amihez adottak a jó alapok, miután a kétoldalú kereskedelmi forgalom az elmúlt tíz évben a háromszorosára nőtt.

„A magyar vállalatok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a tanzániai piac iránt. Azokon a területeken, ahol a hazai technológiák világelsők – ideértve a vízgazdálkodást, az élelmiszerbiztonságot, valamint az egészségügyet és a mezőgazdaságot – készek vagyunk hozzájárulni Tanzánia sikeréhez”

– jelentette ki.

Példaként említette, hogy magyar cégek fejlesztési munkája nyomán negyedmillió ember juthat hamarosan biztonságos ivóvízhez a Viktória-tó környékén, továbbá van magyar részvétel a felsőoktatás modernizációjában is.

„Egyre több magyar cég érdeklődik a piacra lépés iránt, a biztonsági nyomdászattól a napelemparkok telepítéséig”

– tájékoztatott.

Arra is kitért, hogy a képviselet feladata lesz az ösztöndíjprogram népszerűsítése is, mert jelenleg is több mint száz tanzániai hallgató tanul Magyarországon, de ideje lenne új célokat kitűzni.

„Mindannyian tudjuk, hogy ambiciózus és sikeres együttműködést lehetetlen személyes jelenlét nélkül építeni. A személyes jelenlétet nem lehet digitálisan helyettesíteni (…) A Dar es-Salaam-i képviseletünk újbóli megnyitása a kétoldalú együttműködésünk új, sikeres fejezetének kezdetét jelenti” – vélekedett.

A miniszter végül arra is figyelmeztetett, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, háborúk dúlnak a világban, a terrorfenyegetettség is magas, és egyesek a kommunikációs csatornák, évtizedek óta fennálló kapcsolatok elvágásával vagy szankciókkal reagálnak a válságokra. Szavai szerint ez mind a világ ismételt blokkosodásának irányába mutat, ami Magyarország érdekeivel élesen ellentétes,

a kormány ehelyett a kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló együttműködésben érdekelt, ezt tükrözi hazánk Afrika-stratégiája is.

Ennek kapcsán aláhúzta, hogy a jövő kontinenséről van szó, amelynek népessége 2050-ig 950 millióval fog nőni, ez pedig sürgető feladatot ró a nemzetközi közösségre. „Biztosítanunk kell, hogy minden gazdasági, oktatási és egészségügyi előfeltétel rendelkezésre álljon ahhoz, hogy ez a növekvő népesség Afrikában maradjon. Ezért átfogó, nagyszabású gazdasági fejlesztési programra van szükség, amely segíti Afrika kapacitásainak megerősítését. Mi, magyarok, kivesszük a részünket ebből” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)