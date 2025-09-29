Percek alatt elfogtak egy drogkereskedőt az Oktoberfesten – jelentős bírságot kapott a spanyol férfi

Alig néhány perc telt el az Oktoberfest kezdetét követően, amikor a kábítószer-nyomozók máris megfigyelhették az első bűncselekményt. Egy 56 éves férfi, hagyományos bajor viseletben elővett egy átlátszó műanyag dobozt a táskájából, majd a benne lévő port papírra szórta, és mindenki szeme láttára az orrán keresztül felszívta.

A nyomozóegység vezetője szerint – akinek csapatát a Bild stábja végigkísérhette a fesztiválon – ez a jelenség mindennapos az Oktoberfesten. A férfit az Oktoberfest rendőrőrsére vitték, ahol felvették a személyes adatait, és lemérték a lefoglalt kábítószert, amely alapján kiderült, hogy 1,17 gramm kokain volt nála.

A cikk szerint Bajorország igazságszolgáltatása keményen fellép a drogot illetően. Akiknek nincs állandó németországi lakcímük, azoknak biztosítékot kell fizetniük, mivel külföldi büntetőeljárásokhoz ritkán állnak rendelkezésre.

A rendőrök gyors számítással megállapították:

az állítása szerint havi 20 ezer eurót kereső, letartóztatott spanyol férfinek 40 ezer eurót kell majd fizetnie.

Először bankkártyájával 10 ezer eurót tudott rendezni, ám ennél többre aznap nem volt lehetősége a napi limit miatt. „Most a müncheni ügyészségtől kap majd levelet, és be kell fizetnie a fennmaradó összeget. Ez minden bizonnyal élete legdrágább csíkja volt” – fogalmazott az egyik nyomozó.

Ám a történet itt nem ért véget. Alighogy visszatértek a nyomozók a fesztivál területére, máris újabb kokainfogyasztót kaptak el – ezúttal a hírhedt Kotzhügel dombnál. „Nyíltan fogyasztanak, mert nem érdekli őket” – mondta az egyik rendőr. Egy másik nyomozó hozzátette: „A szigorú ellenőrzéseknek köszönhetően az Oktoberfest szinte teljesen dílermentes lesz. Akik drogoznak, azok saját készletet hoznak magukkal.”

A Bild beszámolója szerint csak ritkán fordul elő, hogy valaki közvetlenül a sörsátorba rendeljen kokaint.

Míg az utcán egy gramm körülbelül 90 euróba kerül, addig az Oktoberfesten 120–150 eurót is elkérnek érte, ami egy rendőr szerint „az Oktoberfest-felárnak és a szállítási díjnak” köszönhető.

Az idei Oktoberfest első felében eddig 86 kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt regisztráltak, ezek döntő többsége kokainhoz köthető. A főnyomozó szerint: „Folyamatosan fenntartjuk a nyomást, hogy az Oktoberfestet drogmentessé tegyük.”

Kiemelt kép: Az őszi müncheni sörfesztivál, a 190. Oktoberfest helyszínének kapuja a világ legnagyobb sörünnepének megnyitása előtt, 2025. szeptember 20-án (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)