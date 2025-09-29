Pánik a sörfesztiválon: ideiglenesen be kellett zárni az Oktoberfestet

Szombat kora este a napos időben rekordszámú látogató gyűlt össze Münchenben, hogy kilátogasson az Oktoberfestre. A sátrakban már nem volt szabad asztal, és a sörárusok közötti utak is teljesen bedugultak. A tömegben a hely szűke miatt többen is pánikba estek, és sírás közepette próbáltak menedéket találni.
Rendőrségi lezárás
A müncheni rendőrség észlelve a veszélyt azonnal szigorú intézkedést rendelt el és bejelentette a rendezvény ideiglenes lezárását.
„Az Oktoberfest területe mostantól túlzsúfoltság miatt zárva van. Ne jöjjenek többen az Oktoberfestre” – szólt a rendőrség felhívása.
A turistákat angolul és olaszul is tájékoztatták, hogy ne próbálják megközelíteni a Theresienwiesét.
Egy rendőr és a szervezők egészségügyi szolgálatának egyik tagja oszlopra mászva próbálta felmérni a helyzetet. A rendőrség és a szervezők közösen döntöttek a teljes lezárásról. Hangosbemondón kérték az embereket, hogy hagyjanak fel a sorban állással, és a főpályaudvar felé vezető főbejáraton keresztül hagyják el a területet.
Hamar helyreállt a nyugalom
Mintegy negyven perc elteltével a rendőrség már nyugodtabb hangvételű közleményt adott ki: „Kedves Wiesn-látogatók, rövid ideig tartó túlzsúfoltság miatt került sor lezárásokra. Nem állt fenn és most sem áll fenn veszély. További kellemes tartózkodást kívánunk.”
A világ legnagyobb sörfesztiválja az eset után zavartalanul folytatódott. Az Oktoberfest évente több millió embert vonz, a rendezvény pedig évről évre látogatottsági rekordokat dönt. Az idei fesztivál október 5-én fog véget érni.
Kiemelt kép: Az első korsó sörért nyúlnak kezek az őszi müncheni sörfesztivál, a 190. Oktoberfest megnyitása után, 2025. szeptember 20-án (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)