Pánik a sörfesztiválon: ideiglenesen be kellett zárni az Oktoberfestet

Tízezrek szorultak be a sörsátrak közé az Oktoberfestnek helyt adó Theresienwiese területére írja a német Bild lap. A rendőrségnek ideiglenesen le kellett zárnia a világ egyik legismertebb népünnepélyét. A fesztivál hivatalos üzenetben kérte a látogatókat, hogy ne induljanak többen az Oktoberfest felé.

Szombat kora este a napos időben rekordszámú látogató gyűlt össze Münchenben, hogy kilátogasson az Oktoberfestre. A sátrakban már nem volt szabad asztal, és a sörárusok közötti utak is teljesen bedugultak. A tömegben a hely szűke miatt többen is pánikba estek, és sírás közepette próbáltak menedéket találni.

Rendőrségi lezárás

A müncheni rendőrség észlelve a veszélyt azonnal szigorú intézkedést rendelt el és bejelentette a rendezvény ideiglenes lezárását.

„Az Oktoberfest területe mostantól túlzsúfoltság miatt zárva van. Ne jöjjenek többen az Oktoberfestre” – szólt a rendőrség felhívása.

A turistákat angolul és olaszul is tájékoztatták, hogy ne próbálják megközelíteni a Theresienwiesét.

Das #Oktoberfest-Gelände ist ab sofort wegen Überfüllung geschlossen. Kommt nicht mehr auf das Oktoberfest. pic.twitter.com/mcEdngNMvf — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 27, 2025

Egy rendőr és a szervezők egészségügyi szolgálatának egyik tagja oszlopra mászva próbálta felmérni a helyzetet. A rendőrség és a szervezők közösen döntöttek a teljes lezárásról. Hangosbemondón kérték az embereket, hogy hagyjanak fel a sorban állással, és a főpályaudvar felé vezető főbejáraton keresztül hagyják el a területet.

Hamar helyreállt a nyugalom

Mintegy negyven perc elteltével a rendőrség már nyugodtabb hangvételű közleményt adott ki: „Kedves Wiesn-látogatók, rövid ideig tartó túlzsúfoltság miatt került sor lezárásokra. Nem állt fenn és most sem áll fenn veszély. További kellemes tartózkodást kívánunk.”

A világ legnagyobb sörfesztiválja az eset után zavartalanul folytatódott. Az Oktoberfest évente több millió embert vonz, a rendezvény pedig évről évre látogatottsági rekordokat dönt. Az idei fesztivál október 5-én fog véget érni.

Kiemelt kép: Az első korsó sörért nyúlnak kezek az őszi müncheni sörfesztivál, a 190. Oktoberfest megnyitása után, 2025. szeptember 20-án (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)