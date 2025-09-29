Oroszország állhat a drónincidensek mögött a svéd miniszterelnök szerint

Úgy fogalmazott, hogy „nagy valószínűséggel Oroszország üzenni kíván az Ukrajnát támogató országoknak”.
Kristersson mindemellett megjegyezte, hogy az érintett országok visszafogottak abban, hogy „egy államra mutogassanak, ha nem biztosak dolgukban”. Hozzátette:
máshogy állnak a dolgok Lengyelország esetében, ahol megerősítették, hogy a szeptember elején a légterét megsértő pilóta nélküli repülőeszközök Oroszországból származtak.
A svéd kormányfő az X-en közölte azt is, hogy Svédország drónelhárítást szolgáló katonai felszereléssel segíti Dániát, amely a héten több kiemelt európai uniós tanácskozásnak ad otthont. Mint írta, néhány radarrendszert már útnak is indítottak, és drónelhárító rendszereket is küldenek még.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik a NATO-tagországok kétnapos csúcsértekezletének második napi ülésére Hágában 2025. június 25-én (Fotó: MTI/EPA/ANP/Jonas Roosens)