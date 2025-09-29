Mesterséges intelligenciával gyártott álhírek özönét zúdították az internetre az irániak

Egy friss kutatás szerint Irán mesterséges intelligencia segítségével kiterjedt dezinformációs kampányt folytatott az Izraellel vívott júniusi háború idején – írja az Israel Hayom.

A tanulmány 592 tényellenőrzés alapján vizsgálta meg a terjedő álhíreket, és megállapította, hogy a hamis tartalmak 84 százaléka videó formájában jelent meg, ezek többsége „robbanásokat, fizikai károkat és pánikba esett embereket ábrázolt.” A tartalmak jelentős része valós események képeit vagy videóit használta fel, kiragadva azokat eredeti kontextusukból.

Összetételükkel kapcsolatban a felmérés során arra jutottak, hogy a hamisítványok:

44 százaléka épületek és infrastruktúra pusztulását mutatta be (például iráni rakétákkal megtámadott izraeli tornyokat Tel-Avivban, vagy egy lerombolt iráni repteret),

39 százaléka kitalált robbanásokat, tűz- és füsthatásokat ábrázolt, például a Fordow-i atomlétesítményben vagy a haifai kikötőben,

15 százaléka pedig hamisított felvételek rakétákat szállító járművekről vagy izraeli bombakészletekről,

14 százaléka pedig városközpontokból menekülő tömegek videóit mutatta.

A mesterséges intelligenciával készült tartalmak között volt például „egy videó, amelyben egy izraeli katona könyörög az irániaknak kegyelemért” – ezeket a szakértők vízjelek vagy visszakeresések alapján tudták azonosítani. Az egyik legelterjedtebb iráni hamisítvány egy lelőtt F-35-ös vadászgépet mutatott egy lakóövezet közelében, amelyet emberek vesznek körbe.

BREAKING 🇮🇱🇮🇷🇺🇲🔥 Iran has shares first image of Israeli-US made F-35 aircraft worth $85 Million shot down by Iranian air defence system. pic.twitter.com/CHTIbbR1M2 — RKM (@rkmtimes) June 16, 2025

Közelebbről megnézve azonban egyértelműen látszik, hogy a gép aránytalanul nagyobb az emberi alakoknál, amelyek körbe veszik, a lakóövezet és a kisautók pedig egyforma méretűek, majdnem olyan, mintha egy LEGO-városra hasonlítana. Az Israel Hayom kiemeli, a kutatás rávilágít arra, hogy

Izrael súlyos hiányosságokkal küzd a valós idejű tényellenőrzés terén.

Míg globálisan több száz tartalmat vizsgáltak meg különböző profi szervezetek,

Izraelben csak két csoport volt aktív: a FakeReporter és a Bodkim.

Ők összesen 58 tényellenőrzést publikáltak, főként héber nyelven, és többnyire a helyi médiában terjedő tartalmakra koncentráltak. Izrael csupán egyetlen nemzetközi tényellenőrző hálózat (IFCN) tagja, a Globes által működtetett HaMizrokit (The Whistle) szinte teljesen inaktív volt. Kiemelten problémás, hogy egyáltalán nem jelent meg tényellenőrzés arabul, pedig az arab ajkú lakosság Izraelben közel 20 százalékot tesz ki. Ez azt jelenti, hogy egész közösségek maradtak megbízható információ nélkül a saját nyelvükön.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)