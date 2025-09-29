Leépítés, Squid Game, puccs? – Miért hív össze 800 tábornokot Pete Hegseth hadügyminiszter Quanticóban?

Pete Hegseth az amerikai hadügyminiszter 800 tábornokot és admirálist hív össze Quanticóba, október 30-ra – írja a Pravda a New York Timesra és a Washington Postra hivatkozva. A portál szerint Pete Hegseth a hadsereg létszámcsökkentéséről, háborús stratégiákról és a hatalmi struktúra jövőjéről akar tárgyalni az érintett tisztekkel.

A találkozót október 30-ára tűzték ki, és az esemény nemcsak a Pentagon hagyományos protokollját borítja fel, hanem szakértők szerint példátlan lépés az Egyesült Államok közelmúltbeli történetében.

Az amerikai sajtóban leggyakrabban emlegetett indok a közel 800 fő összehívására a közelgő leépítések.

A Pravda hivatkozik a The Hill-re, amely idézi Hegseth 20 százalékos létszámcsökkentésről szóló májusi utasítását a tábornoki kar körében, összhangban a személyzeti átszervezésekkel és az erőforrások más hadszínterekre való átcsoportosításával.

„Most akkor komolyan kivonjuk az összes tábornokot és altábornagyot a Csendes-óceáni térségből?”

– mondta egy meg nem nevezett amerikai tisztségviselő a Washington Post-nak, és „furcsának” nevezte ezt a lépést. „Ezt úgy hívják, hogy mindenki Squid Game-ezik” – viccelődött egy másik forrás. Sajtóinformációk szerint az átalakítások – így a májusban elrendelt 20 százalékos leépítés – a Trump-adminisztráció azon törekvésével is összefüggésben lehet, hogy megszabaduljanak a megbízhatatlannak tekintett személyektől, vagy azoktól, akik progresszív és genderideológiai-politikai okokból kerültek a Pentagonba 2021 és 2024 között, a Biden-elnökség ideje alatt.

A Trump-kormányzat több magas rangú katonai vezetőt is elbocsátott, köztük Charles Q. Brownt, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának korábbi elnökét, Linda Fagant, a Parti Őrség parancsnokát, Lisa Franchettit, a haditengerészet műveleti főnökét, James Slife tábornokot, a légierő helyettes parancsnokát.

Katonai puccs, tisztogatás vagy valami más? Mit árul el a tervezett lépés a formálódó amerikai geostratégiáról?

Az október 30-án sorra kerülő találkozó találgatások egész sorát indította el a különböző közösségi portálokon, nem egy közülük arról szól, hogy az egész valójában egy nagyszabású akció előkészítése, hogy lesújtsanak a mélyállamra. A valósággal némileg köszönő viszonyban lévő elképzelések azonban lényegében a Monroe-doktrína – vagyis Amerika globális helyett elsősorban kontinentális vezetőként fellépésének – felújítására irányulnak. Erre utalnak Ben Hodges, az amerikai erők korábbi európai főparancsnokának szavai is, aki arról beszélt:

„Amikor az elnök néhány napja azt mondta, hogy Oroszország »papírtigris«, és hogy Ukrajna győzhet, az olyan hatást keltett, mintha az üzenet az lenne: ha Oroszország csak papírtigris, akkor ideje kivonni az erőket Európából”.

Arról is szót ejtett, hogy

a Fehér Házban „folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy a saját határainkra és a nyugati féltekére kell koncentrálnunk – Grönlandtól a Panama-csatornáig, beleértve Venezuelát és a hajók átcsoportosítását a Karib-tengerre”.

A Venezuela és az USA közötti viszony romlásáról a hirado.hu felületén is beszámoltunk több ízben, Washington drogkereskedelem támogatásával vádolja Caracast, és az amerikai haderő nemrég venezuelai hajókat semmisített meg a Karib-tengeren. Az Egyesült Államok 4000 katonát 8 hadihajót és ötödik generációs F-35-ös vadászgépeket vont össze a térségben. Legutoljára szombaton jelentek meg sajtóhírek arról, hogy a Pentagon valószínűleg már a Venezuela elleni támadás hadműveleti tervein dolgozhat.

