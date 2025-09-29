Ez csak a kezdet: négyezer munkahelyet szüntethet meg 2030-ig a Lufthansa

A Deutsche Lufthansa négyezer munkahely megszüntetését tervezi 2030-ig a működési hatékonyság javítását célzó programja részeként, többek között mesterséges intelligencia technológiák bevezetésével.

A cég hétfői közleménye szerint a leépítések elsősorban a németországi adminisztratív alkalmazottakat érintik.

A vállalat jelezte, hogy folyik a Lufthansát, a SWISS-t, az Austrian Airlinest, a Brussels Airlinest és az ITA Airwayst magába foglaló cégcsoport működésének átfogó felülvizsgálata az integráció megerősítése és az egyes tevékenyégi körök megkettőzésének megszüntetése érdekében.

A Lufthansa a működésének átszervezésével kapcsolatos egyszeri költségeket mintegy 400 millió euróra becsüli. A vállalat azzal számol, hogy a költségek optimalizálása évi 300 millió euróval növeli majd a kamat és adózás előtti eredményt (EBIT).

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Andre Pain)