„Azonnal véget érhet a háború, ha mindkét fél elfogadja” – Trump bemutatta 21 pontos gázai béketervét, amit Netanjahu is támogat

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint hétfő este a Fehér Házban bemutatta átfogó tervét a gázai háború lezárására, amelyet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök – Trump állítása szerint – elfogadott a hétfői washingtoni találkozón.

A kiadott közlemény szerint 72 órán belül, miután Izrael nyilvánosan elfogadja a megállapodást, minden túszt – élőt és elhunytat – kiadnak. A tervezet kimondja, hogy Gáza „deradikalizált (magyarul a palesztin civileknek is fel kell hagynia a zsidógyűlölet minden formájával – a szerk. ), terrormentes övezetté válik, amely nem jelent veszélyt szomszédaira”, és az enklávét újjáépítik a gázai polgárok számára, „akik már több mint eleget szenvedtek”.

Ha mindkét fél elfogadja a javaslatot, a háború azonnal véget ér.

Az izraeli haderő visszavonul az egyeztetett vonalig a túszok átadásának előkészítésére. Ez idő alatt minden katonai művelet – beleértve a légicsapásokat és a tüzérségi támadásokat – felfüggesztésre kerül, a frontvonalak pedig befagynak a teljes szakaszos visszavonulás feltételeinek teljesüléséig – közölte a Jerusalem Post.

Miután minden túsz szabad lesz, Izrael 250 életfogytiglanra ítélt rabot, valamint 1700, 2023. október 7-e után fogva tartott gázait enged szabadon, köztük minden nőt és gyermeket, akiket ebben az összefüggésben tartóztattak le. Minden egyes izraeli túsz földi maradványáért Izrael 15 elhunyt gázai földi maradványát adja vissza.

Amint minden túszt visszaszolgáltattak, azok a Hamász-tagok, akik elköteleződnek a békés együttélés mellett és lemondanak fegyvereikről, amnesztiát kapnak. Azoknak a Hamász-tagoknak, akik el kívánják hagyni Gázát, biztonságos átkelést biztosítanak a befogadó országokba.

A megállapodás elfogadásával azonnal teljes körű segélyszállítmány indul Gázába. Ennek mennyisége legalább a 2025. január 19-i humanitárius megállapodásban meghatározott szinttel lesz azonos, beleértve az infrastruktúra (víz, villany, szennyvíz) helyreállítását, a kórházak és pékségek újjáépítését, valamint a romeltakarításhoz és az utak megnyitásához szükséges eszközök beengedését.

A segélyek elosztása az ENSZ és ügynökségei, a Vörös Félhold, valamint más, egyik félhez sem kötődő nemzetközi intézmények révén történik, mindkét fél beavatkozása nélkül. A rafahi határátkelő kétirányú megnyitását ugyanezen mechanizmus szabályozza, amelyet a 2025. január 19-i egyezményben rögzítettek.

Gázát ideiglenesen egy technokrata, politikától független palesztin bizottság irányítja, amely a mindennapi közszolgáltatásokat és önkormányzati ügyeket kezeli. A bizottságban képzett palesztinok és nemzetközi szakértők vesznek részt, felügyeletét pedig egy új nemzetközi átmeneti testület, úgynevezett Békebizottság látja el, amelynek elnöke Donald Trump lesz.

A testület tagjai között államfők és vezetők is helyet kapnak, köztük Tony Blair volt brit miniszterelnök. Ez a szerv határozza meg a kereteket és biztosítja a forrásokat Gáza újjáépítésére addig, amíg a palesztin hatóság végrehajtja reformprogramját (beleértve Trump 2020-as béketervét és a szaúdi–francia javaslatot), és biztonságosan, hatékonyan át nem tudja venni a gázai irányítást. A testület nemzetközi sztenderdek alapján kíván modern és hatékony kormányzást létrehozni, amely befektetések vonzására is alkalmas.

Donald Trump emellett gazdasági fejlesztési programot is indít Gáza újjáépítésére és fellendítésére. Ebben szakértők vesznek részt, akik a Közel-Kelet modern, virágzó városainak létrehozásában is közreműködtek. A már kidolgozott nemzetközi befektetési javaslatokat és fejlesztési terveket összehangolják a biztonsági és kormányzási keretrendszerekkel, hogy munkahelyeket, lehetőséget és reményt teremtsenek a gázaiak számára.

Egy különleges gazdasági övezet is létrejön, amely kedvezményes vámokat és hozzáférési feltételeket kínál, a részleteket a részt vevő országokkal egyeztetik. A terv rögzíti: senkit sem kényszerítenek Gáza elhagyására. Aki szeretné, szabadon távozhat és visszatérhet. Ugyanakkor mindenkit arra ösztönöznek, hogy maradjon, és ezáltal kapjon lehetőséget egy jobb Gáza felépítésére.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)