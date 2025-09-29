Alkoholtilalom: Gdansktól Krakkóig „szárazok” az éjjelek

Közvélemény-kutatások szerint a lakosság többsége támogatja a Lengyelország számos városában bevezetett éjszakai alkoholtilalmat, míg Varsó „ellenáll”. Donald Tusk kormányfő koalíciós partnerei törvényjavaslatokat nyújtottak be az éjszakai alkoholértékesítés teljes betiltása és a szesz reklámozásának erőteljes korlátozása érdekében.

Lengyelország be akarja tiltani az éjszakai bolti italárusítást a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása, a bűnözés csökkentése és az egészségkárosodás megelőzése érdekében – írja a Politico. Donald Tusk miniszterelnök koalíciós partnerei – a baloldal és a centrista Lengyelország 2050 – olyan törvényjavaslatokat nyújtottak be, amelyek

széles körű alkohol reklámozási tilalmat, az alkoholértékesítés legalább 22 órától reggel 6-ig tartó betiltását,

valamint az interneten történő alkoholértékesítés korlátozását tartalmazzák.

A koalíciós partnerek szerint ezek az intézkedések, amelyek összhangban vannak az Egészségügyi Világszervezet ajánlásaival, a leghatékonyabb eszközök közé tartoznak az alkohollal kapcsolatos egészségkárosodások, például a rák és a mentális zavarok megelőzésére. Lettország augusztustól hasonló intézkedéseket vezetett be – emlékeztet a brüsszeli lap.

Varsó a „szomjúság” ellen

A baloldal kedden benyújtott törvényjavaslata szorgalmazza többek között az összes alkoholtartalmú ital reklámozásának és promóciójának teljes tilalmát, valamint az alkoholértékesítés betiltását a benzinkutakon és az egészségügyi intézményekben is – teszi hozzá a polskieradio24.pl.

A Lengyel 2050 – Harmadik Út párt parlamenti képviselői is elkészítették saját törvényjavaslatukat. Többek között az önkormányzatok alkoholértékesítési tilalmának kiterjesztését, valamint a kiskereskedelmi alkoholértékesítési engedélyek díjainak emelését javasolják.

2025-ben Gdansk, Szczecin, Słupsk és – a turisztikai szezonban – Giżycko is úgy döntött, hogy ugyanezt teszi.

„Látható, hogy este 10 óra után nyugodtabb a helyzet, különösen azokon a területeken, ahol korábban az alkoholhoz könnyen hozzáférő emberek gyűltek össze. A tilalom a fiatalok körében is csökkentette az alkoholfogyasztást” – mondta Witold Nowak, Konin alpolgármestere a PAP lengyel hírügynökségnek adott interjújában, melyet a biznes.wprost.pl, a Wprost című lengyel lap gazdasági melléklete idéz. Konin rámutatott: a rendőrségi beavatkozások száma több mint 69 százalékkal csökkent ott, ahol bevezették az éjszakai tilalmat.

Varsó, ahol a városi tanácsosok elutasították az éjszakai alkoholárusítás tilalmát, „nagyon rosszul teljesít e tekintetben. November 1-jétől csak két kerületben vezetnek be korlátozásokat” – mutat rá a biznes.wprost.pl.

Kétmillió alkoholista?

Egy átlagos lengyel

évente több mint 11 liter tiszta alkoholt iszik, ami jelentősen magasabb a globális átlagnál.

Nem csoda, hogy az éjszakai alkoholtilalom egyre nagyobb támogatottságot élveznek a közvéleményben.

2010 óta Lengyelországban 10 százalékkal nőtt az alkoholfogyasztás, míg a legtöbb OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) országban ugyanebben az időszakban csökkent. A Wirtualna Polska számára készült legfrissebb SW Research közvélemény-kutatás szerint a lengyelek 62,8 százaléka támogatja az országos éjszakai alkoholárusítási tilalmat. A megkérdezettek mindössze 20,7 százaléka nem ért ezzel egyet.

Az is kiderült, hogy a lengyelek 16,5 százalékának nincs véleménye a kérdésben, „ami meglepő, tekintve a mértéktelen alkoholfogyasztás társadalomra gyakorolt hatásait: az alkoholizmus akár kétmillió lengyelt is érint.

A férfiak jellemzően háromszor többet isznak, mint a nők”

– szögezi le a polskieradio24.pl.

