Alkoholtilalom: Gdansktól Krakkóig „szárazok” az éjjelek

Lengyelország be akarja tiltani az éjszakai bolti italárusítást a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása, a bűnözés csökkentése és az egészségkárosodás megelőzése érdekében – írja a Politico. Donald Tusk miniszterelnök koalíciós partnerei – a baloldal és a centrista Lengyelország 2050 – olyan törvényjavaslatokat nyújtottak be, amelyek
széles körű alkohol reklámozási tilalmat, az alkoholértékesítés legalább 22 órától reggel 6-ig tartó betiltását,
valamint az interneten történő alkoholértékesítés korlátozását tartalmazzák.
A koalíciós partnerek szerint ezek az intézkedések, amelyek összhangban vannak az Egészségügyi Világszervezet ajánlásaival, a leghatékonyabb eszközök közé tartoznak az alkohollal kapcsolatos egészségkárosodások, például a rák és a mentális zavarok megelőzésére. Lettország augusztustól hasonló intézkedéseket vezetett be – emlékeztet a brüsszeli lap.
Ciągłe pierdololo o zakazach, wolności, komunizmie itp. Kiedyś masa ludzi mówiła o braku wolności jak wprowadzali zakaz palenia w knajpach, miejscach publicznych itp. Minęło trochę czasu a Ci od komunizmu mogą się jebnąć w czoło. Prosta piłka. Alko dostępne do 22. Na stacjach… pic.twitter.com/yKrjZQ8sHp
— Robert Ⓛ 🏃♂️ (@CAlkoholik) October 1, 2024
Varsó a „szomjúság” ellen
A baloldal kedden benyújtott törvényjavaslata szorgalmazza többek között az összes alkoholtartalmú ital reklámozásának és promóciójának teljes tilalmát, valamint az alkoholértékesítés betiltását a benzinkutakon és az egészségügyi intézményekben is – teszi hozzá a polskieradio24.pl.
A Lengyel 2050 – Harmadik Út párt parlamenti képviselői is elkészítették saját törvényjavaslatukat. Többek között az önkormányzatok alkoholértékesítési tilalmának kiterjesztését, valamint a kiskereskedelmi alkoholértékesítési engedélyek díjainak emelését javasolják.
2025-ben Gdansk, Szczecin, Słupsk és – a turisztikai szezonban – Giżycko is úgy döntött, hogy ugyanezt teszi.
Centrum Warszawy po weekendzie. Wniosek nasuwa się sam: trzeba wprowadzić w Warszawie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach po 23:00 – tak mówią lekarze, eksperci, policjanci i zdrowy rozsądek. Tak uważa też @PL_2050 , a także sam prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Jak jutro… pic.twitter.com/zPmaSQiLwj
— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) September 17, 2025
„Látható, hogy este 10 óra után nyugodtabb a helyzet, különösen azokon a területeken, ahol korábban az alkoholhoz könnyen hozzáférő emberek gyűltek össze. A tilalom a fiatalok körében is csökkentette az alkoholfogyasztást” – mondta Witold Nowak, Konin alpolgármestere a PAP lengyel hírügynökségnek adott interjújában, melyet a biznes.wprost.pl, a Wprost című lengyel lap gazdasági melléklete idéz. Konin rámutatott: a rendőrségi beavatkozások száma több mint 69 százalékkal csökkent ott, ahol bevezették az éjszakai tilalmat.
Varsó, ahol a városi tanácsosok elutasították az éjszakai alkoholárusítás tilalmát, „nagyon rosszul teljesít e tekintetben. November 1-jétől csak két kerületben vezetnek be korlátozásokat” – mutat rá a biznes.wprost.pl.
Kétmillió alkoholista?
Egy átlagos lengyel
évente több mint 11 liter tiszta alkoholt iszik, ami jelentősen magasabb a globális átlagnál.
Nem csoda, hogy az éjszakai alkoholtilalom egyre nagyobb támogatottságot élveznek a közvéleményben.
2010 óta Lengyelországban 10 százalékkal nőtt az alkoholfogyasztás, míg a legtöbb OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) országban ugyanebben az időszakban csökkent. A Wirtualna Polska számára készült legfrissebb SW Research közvélemény-kutatás szerint a lengyelek 62,8 százaléka támogatja az országos éjszakai alkoholárusítási tilalmat. A megkérdezettek mindössze 20,7 százaléka nem ért ezzel egyet.
Az is kiderült, hogy a lengyelek 16,5 százalékának nincs véleménye a kérdésben, „ami meglepő, tekintve a mértéktelen alkoholfogyasztás társadalomra gyakorolt hatásait: az alkoholizmus akár kétmillió lengyelt is érint.
A férfiak jellemzően háromszor többet isznak, mint a nők”
– szögezi le a polskieradio24.pl.
