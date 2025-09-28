Videón a háború brutalitása: a szülőket agyonlőtték, a lányukat élő pajzsként használtak az ukránok szerint az oroszok

Az ukrán 3. hadtest közzétett egy videót, amelyen állításuk szerint az látható, hogy az illetékességükbe tartozó területen az orosz erők egy kiskorú lányt ejtettek túszul, hogy emberi pajzsként használják, miután meggyilkolták a szüleit egy kelet-ukrajnai frontvonalbeli faluban.

Közlésük szerint az eset egy donyecki faluban, Sanrdiholovében történt. A drónnal készített felvételen az orosz katonák egymás közti kommunikációja is hallható, amelyet állításuk szerint sikerült lehallgatniuk.

A 3. hadtest szerint egy „Bali” fedőnevű orosz parancsnok még a település elleni támadás előtt megparancsolta katonáinak, hogy „mindenkit öljenek meg válogatás nélkül”, beleértve a civileket is, a gyerekek kivételével. „Gyűjtsétek össze a holmitokat, ellenőrizzétek a géppuskákat, készítsétek elő a gránátokat. Elmagyarázom a tervet. Meg kell ölnötök embereket, mindenkit kivétel nélkül. Mindenkit. Kivétel nélkül. Nos, a gyerekeket leszámítva. Azok nem tartoznak ránk” – hangzik el a felvételen oroszul.

Ezt követően a katonák berontottak egy házba, és lelőtték a kislány szüleit. A drónfelvételen pedig látszik, amint a lányt túszul ejtik és élő pajzsként magukkal viszik. A felvétel későbbi részén az egyik civil holtteste is látható egy rövid időre.

A 3. hadtest szerint a lányt azért ejtették túszul, hogy megakadályozzák az ukrán csapatok tüzelését a folyamatban lévő csatában. „A lehallgatott rádióadás megerősíti, hogy az oroszok cselekedetei előre megfontoltak voltak” – áll a közleményükben.

Az esetről készült videó alább megtekinthető, de felkavaró lehet.

RUSSIA FORCES USE A GIRL AS A HUMAN SHIELD…

…and execute her parents. A chilling video of a russian commander overseeing his men advance into the village of Shandrigolovo in Donetsk Oblast using a Ukrainian girl as a hostage. The footage is from the 3rd Army Corps of… pic.twitter.com/0TQys1YoNO — Aleksandr X (@AleksandrX13) September 25, 2025

A civilek meggyilkolása és emberi pajzsként való felhasználása a genfi egyezmények szerint háborús bűncselekménynek minősül. Oroszországot széles körű visszaélésekkel, kínzásokkal és ukrán hadifoglyok és civilek kivégzésével vádolják a teljes körű invázió során – írta a The Kyiv Independent.

„A bűncselekmény súlyosságát nem lehet túlbecsülni, mivel egyértelműen elraboltak egy gyermeket, és fedezékként használták fel, hogy megvédjék saját bőrüket. Minden ilyen anyagot ellenőrizni kell. Ha hitelesnek bizonyul, akkor az oroszok azt a háborús bűncselekményt követték el, hogy előbb lelőtték és megölték a gyermek szüleit, valószínűleg a gyermek jelenlétében” – írta az esetről egy ukrán jogvédő szervezet, a Harkivi Emberi Jogi Védelmi Csoport .

Kiemelt kép: az ukrán 3. hadtest videójának pillanatképe.