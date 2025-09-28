Tovább emelkedett a halálos politikai gyűlés áldozatainak száma Indiában

Legkevesebb 39-re nőtt a halálos áldozatok száma az indiai Tamilnádu államban kitört tülekedés után, a tragédia kivizsgálására vizsgálóbizottság alakult – közölte vasárnap a helyi hatóságok.

Az esemény még szombaton történt, miután nagy tömeg gyűlt össze az ország egyik legnépszerűbb filmsztárból lett politikusának, Vidzsajnak a gyűlésén, aki pártja, a Tamilaga Vettri Kazhagam (Tamilnádu Győzelmi Klub, TVK) színeiben kampányolt. A rendezvényen hivatalos adatok szerint tízezrek vettek részt.

Tamilnádu állam egészségügyi miniszterének legfrissebb tájékoztatása szerint

a halálos áldozatok száma 39-re nőtt, akik között nyolc gyermek is van.

További 51 sérültet kórházban ápolnak, közülük többen intenzív osztályon fekszenek. A hatóságok közölték, hogy a sérültek többségének állapota stabilizálódott, a sok sérült ellátására más kórházakból is átvezényeltek orvosokat.

Tamilnádu állam kormányzója bejelentette, hogy az elhunytak hozzátartozói egymillió rúpiás (átszámítva kb. négymillió forintos) kártérítésben részesülnek, a tragédia kivizsgálására pedig vizsgálóbizottság alakul. A vizsgálóbizottságot Aruna Dzsagadíszan nyugalmazott bírónő vezeti. A testület feladata a körülmények tisztázása és annak megállapítása, hogy a tömegrendezvény biztosításában vagy szervezésében történt-e mulasztás.

Helyi beszámolók szerint a szerencsétlenség akkor következett be, amikor a politikus kampánybusza körül tolongó emberek közül többen elestek, és a mögöttük lévők átgázoltak rajtuk.

Az indiai média szerint Vidzsaj otthona körül megerősítették a rendőri jelenlétet az eset után.

Kiemelt kép: a rendezvényen készült pillanatkép. Forrás: YouTube/DW News.