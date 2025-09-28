Többen meghaltak Észak-Karolinában egy hajóról elkövetett fegyveres támadásban

A támadást az esti órákban követték el Southport történelmi kikötőváros part menti részén, ahol több népszerű bár és étterem is található. A rendőrség információi szerint
a támadó egy kis méretű hajóval megközelítette a partot, röviden megállt, tüzet nyitott az emberekre, majd a hajójával elmenekült.
A parti őrség a támadás után mintegy fél órával a gyanúsított leírásának megfelelő személyre lett figyelmes, aki egy kisebb hajót húzott ki a vízből egy csónakrámpánál.
Az illetőt előállították, és átadták a helyi rendőrségnek kihallgatásra.
A hatóságok egyelőre nem azonosították a gyanúsítottat, és lehetséges indítékáról sem adtak tájékoztatást.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Veasey Conway)