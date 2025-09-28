Többen meghaltak Észak-Karolinában egy hajóról elkövetett fegyveres támadásban

Három ember meghalt, és legalább nyolcan megsebesültek az észak-karolinai Southportban, a támadó egy hajóról nyitott tüzet egy part menti bárban összegyűltekre – közölték az amerikai hatóságok helyi idő szerint szombaton.

A támadást az esti órákban követték el Southport történelmi kikötőváros part menti részén, ahol több népszerű bár és étterem is található. A rendőrség információi szerint

a támadó egy kis méretű hajóval megközelítette a partot, röviden megállt, tüzet nyitott az emberekre, majd a hajójával elmenekült.

#BREAKING: Shooter Escapes by Boat After Deadly North Carolina Restaurant Attack Officials confirm 3 dead and 8 injured after a mass shooting at a waterfront restaurant in Southport, NC. The suspect fled by boat and remains at large. Investigators are questioning a person of… pic.twitter.com/UJE7tsLQeP — upuknews (@upuknews1) September 28, 2025

A parti őrség a támadás után mintegy fél órával a gyanúsított leírásának megfelelő személyre lett figyelmes, aki egy kisebb hajót húzott ki a vízből egy csónakrámpánál.

Az illetőt előállították, és átadták a helyi rendőrségnek kihallgatásra.

A hatóságok egyelőre nem azonosították a gyanúsítottat, és lehetséges indítékáról sem adtak tájékoztatást.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Veasey Conway)